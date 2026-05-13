Norrholma förvärvar i Nykvarn

Norrholma har genomfört förvärvet av Mörby 5:26 i Mörby industriområde Nykvarn. Fastigheten omfattar 4.948 kvm mark och har en LOA om 2.022 kvm, fördelad på flexibla ytor anpassade för lätt industri och lager.

– Stockholm Syd är ett av de större utvecklingsprojekten i regionen som just nu är kommunens största tillväxtmotor. Området byggs ut stegvis för logistik, industri och teknikrelaterade verksamheter med direkt koppling till E20, E4, järnväg och Södertälje hamn, säger Anders Bengtsson och Kristofer Törnbladh, ägare och grundare av Norrholma.

Ambitionen med Stockholm Syd är att skapa ett av Stockholmsregionens största logistiknav.

