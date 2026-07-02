Norrholma förvärvar Ramirentdepå

Norrholma köper industrifastighet i Moraberg i Södertälje. Fastigheten omfattar ca 6 500 kvm mark och 1 600 kvm LOA och är uthyrd till Ramirent/LOXAM samt LA Bygg AB.

Fastighetsbolaget Norrholma förvärvar industrifastigheten Tuvängen 8 i Moraberg i Södertälje.

Fastigheten omfattar ca 6 500 kvm mark och 1 600 kvm LOA och är uthyrd till Ramirent/LOXAM samt LA Bygg AB.

Moraberg är ett av Stockholmsregionens mest etablerade industri- och logistikområden med direkt anslutning till E4/E20. Området präglas av en hög koncentration industri-, bygg- och logistikföretag.

Ramirent/LOXAM är en aktör inom maskin- och utrustningsuthyrning till bygg-, industri- och infrastruktursektorn. Tillsammans med LA Bygg bidrar de till en stabil hyresgäststruktur som passar väl in i Norrholmas strategi att investera i fastigheter med långsiktiga kassaflöden och starka verksamheter, enligt ett pressmeddelande.

Förvärvet kompletterar Norrholmas tidigare förvärv. Genom etableringar i Eriksberg, Moraberg och Nykvarn stärks närvaron längs den viktiga E20-korridoren väster om Stockholm.

Norrholma grundades för drygt två år sedan. Sedan dess har tillväxttakten varit hög – bolaget har förvärvat 9 moderna lager- och industrifastigheter i Storstockholm. Målet är att nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader, har FV tidigare kunnat berätta.