Nornan redo satsa i Gällivare

Gällivare kommun har tilldelat Nornan Fastighetsutveckling markanvisningen för tre områden med färdig detaljplan inom Repisvaara Södra etapp ett. Beslutet ger bolaget möjlighet att utreda hur ett nytt bostadsområde kan utvecklas på platsen.

I samband med markanvisningen inleder Nornan tillsammans med Lindbäcks, LKAB, Norrlandsfonden Bostadsfinansiering och Gällivare kommun ett gemensamt arbete för att pröva förutsättningarna för att utveckla hållbara bostäder på Repisvaara.

– Vi är glada över att ha tilldelats markanvisningen och ser nu fram emot att tillsammans med våra samarbetspartners utreda hur området kan utvecklas på bästa sätt. Vårt mål är att skapa bostäder som fungerar i flera skeden av samhällsomvandlingen och som bidrar långsiktigt till Gällivares utveckling, säger Lars Lundgren, Nornan Fastighetsutveckling.

Det planerade området omfattar sex byggnader, med upp till 150 lägenheter, som utformas för att kunna tillgodose både dagens bostadsbehov som drivs av industrins stora investeringar och morgondagens behov som bygger på en långsiktig tillväxt i Gällivare.

– Gällivare behöver fler hållbara bostäder för en växande befolkning vars behov kan förändras över tid. Genom industriellt och hållbart byggande i trä samt våra flexibla boendekoncept vill vi bidra till både LKAB:s och Gällivares utveckling, säger Fredrik Hemborg VD på Lindbäcks projektutveckling.

De stora investeringarna som LKAB planerar för och till stora delar redan idag genomför är avgörande för Gällivares långsiktiga utveckling.

– Vi ser fram emot att utreda förutsättningarna för fler bostäder på Repisvaara tillsammans med våra samarbetspartners. Vi har genom åren byggt och kommer fortsätta bygga bostäder i egen regi men att komplettera det genom samverkan med andra aktörer ser vi mycket positivt på, säger Henrik Lyngmark, avdelningschef, samhällsomvandlingen Gällivare på LKAB.

Norrlandsfonden Bostadsfinansiering AB är en viktig finansiell partner i projektet. Deras engagemang är en central del i att möjliggöra projektets genomförande i ett marknadsläge där många bostadsprojekt annars riskerar att pausas.

– Det här är ett projekt som ligger helt i linje med vårt uppdrag att stödja viktiga bostadssatsningar i norra Sverige. Vi är redo att bidra med den finansiering som krävs för att projektet ska kunna realiseras, säger Susanne Olofsson på Norrlandsfonden.