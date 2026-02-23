Repisvaara.

Nornan redo satsa i Gällivare

Gällivare kommun har tilldelat Nornan Fastighetsutveckling markanvisningen för tre områden med färdig detaljplan inom Repisvaara Södra etapp ett. Beslutet ger bolaget möjlighet att utreda hur ett nytt bostadsområde kan utvecklas på platsen.

Annons

I samband med markanvisningen inleder Nornan tillsammans med Lindbäcks, LKAB, Norrlandsfonden Bostadsfinansiering och Gällivare kommun ett gemensamt arbete för att pröva förutsättningarna för att utveckla hållbara bostäder på Repisvaara.

– Vi är glada över att ha tilldelats markanvisningen och ser nu fram emot att tillsammans med våra samarbetspartners utreda hur området kan utvecklas på bästa sätt. Vårt mål är att skapa bostäder som fungerar i flera skeden av samhällsomvandlingen och som bidrar långsiktigt till Gällivares utveckling, säger Lars Lundgren, Nornan Fastighetsutveckling.

Det planerade området omfattar sex byggnader, med upp till 150 lägenheter, som utformas för att kunna tillgodose både dagens bostadsbehov som drivs av industrins stora investeringar och morgondagens behov som bygger på en långsiktig tillväxt i Gällivare.

– Gällivare behöver fler hållbara bostäder för en växande befolkning vars behov kan förändras över tid. Genom industriellt och hållbart byggande i trä samt våra flexibla boendekoncept vill vi bidra till både LKAB:s och Gällivares utveckling, säger Fredrik Hemborg VD på Lindbäcks projektutveckling.

De stora investeringarna som LKAB planerar för och till stora delar redan idag genomför är avgörande för Gällivares långsiktiga utveckling.

– Vi ser fram emot att utreda förutsättningarna för fler bostäder på Repisvaara tillsammans med våra samarbetspartners. Vi har genom åren byggt och kommer fortsätta bygga bostäder i egen regi men att komplettera det genom samverkan med andra aktörer ser vi mycket positivt på, säger Henrik Lyngmark, avdelningschef, samhällsomvandlingen Gällivare på LKAB.

Norrlandsfonden Bostadsfinansiering AB är en viktig finansiell partner i projektet. Deras engagemang är en central del i att möjliggöra projektets genomförande i ett marknadsläge där många bostadsprojekt annars riskerar att pausas.

– Det här är ett projekt som ligger helt i linje med vårt uppdrag att stödja viktiga bostadssatsningar i norra Sverige. Vi är redo att bidra med den finansiering som krävs för att projektet ska kunna realiseras, säger Susanne Olofsson på Norrlandsfonden.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Endast 2 av 14 bolag har sänkt vakansgraden

Åtta bolag har höjt vakansen det senaste kvartalet. Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.

K-Fastigheter säljer till Titania

Köper projektfastighet för 75 000 kr/kvm.

Tecknat kontrakt för 8 000 kvm kontor på Kungsholmen

Tecknat nytt avtal och utökar förhyrningen.

Så ser AP7:s strategi för köp ut framöver

Ny gigant tar sitt andra steg in på fastighetsmarknaden.  Fokus på tre segment. Målen och aktuella marknader. Öppnar för samarbeten.  Den lilla personalstyrkan.

Lämnar Kista och hyr i stället 2 400 kvm av Fabege

Samlokaliserar tre Stockholmskontor.

88 000 kvm tömts i Kista – hit har flyttlassen gått

AP7 köper för 5,6 mdr från Castellum

Nio fastigheter ingår. Gör investering i nytt segment och skapar nytt bolag. Målet är att nå 25 miljarder inom fem år.

Ännu en storaffär: Duo köper för 2 mdr från Logicenters

Fem högkvalitativa logistikfastigheter ingår i affär för miljarder. Tredje storköpet i Sverige. Nått bestånd om 5 miljarder kronor.

Cushman & Wakefield värvar – satsar i nytt affärsområde

Rekryterar från DNB Carnegie.

Klart: Urban Partners säljer för 8,8 mdr till Catena

FV:s uppgifter om storaffären bekräftas. Totalt 612 000 kvm lokaler. Läs om alla fastigheter.

Lista: Största affärerna 2026

von Schéele: ”Transaktionerna visar vår förmåga”

FV Quiz: Heta och okända – vad kan du om logistikbranschen?

Ser värdepotentialen i undanträngt segment

FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea.  Om potentialen i stadsnära industrifastigheter.  Vikten av att välja objekt med omsorg.  Det tuffare marknadsläget inom segmentet
FV Quiz

FV Quiz: Heta och okända – vad kan du om logistikbranschen?

Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!

Castellums dolda utmaning – skriver ner för halv miljard

Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Krönika

Demografi förändrar spelplanen

Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.

Ny vd för Storsala – siktar på börsen

Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.

 Tillbaka till förstasidan