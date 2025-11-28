Normal öppnar vid Hornstull när Bonnier hyr ut

Bonnier Fastigheter meddelar att Normal etablerar sig i Hornstull Centrum under våren 2026.

Normal kommer flytta in i Blomsterlandets tidigare lokaler, som stängde nyligen. Lokalen ligger i gatuplan, där man går ner till tunnelbanan. Lokalen är 344 kvm.

–  Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda Hornstulls besökare ännu ett spännande inslag i centrumet. Normal har ett koncept som uppskattas av många, och vi är övertygade om att butiken kommer att bli ett välkommet tillskott till vårt utbud, säger Sofie Wassenius, förvaltare vid Bonnier Fastigheter.

– Vi ser fram emot att öppna vår nya butik i Hornstull i Stockholm. Vårt koncept skiljer sig från andra detaljhandelskedjor med våra onormalt låga priser, och det tror vi att stockholmarna kommer att uppskatta. Hornstull är en levande och dynamisk del av staden med högt flöde av människor, starkt serviceutbud och ett av Södermalms mest attraktiva shoppingstråk. Vi har länge velat etablera oss här och är nu mycket glada att ha inlett vårt samarbete med Bonnier Fastigheter, säger Jan Nyberg, vd på Normal.

Med Normals etablering tar Hornstulls centrum ytterligare ett steg mot visionen att erbjuda ett brett och varierat utbud av handel och service som kompletterar stadsdelens starka identitet. Handeln är en viktig del av stadsutvecklingen, där rätt mix av aktörer bidrar till en dynamisk och hållbar stadsmiljö.

Öppningen av Normal är planerad till våren 2026.

