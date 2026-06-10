Normal öppnar sin andra butik i Nordstan

Nordstan fortsätter att stärka sitt handelsutbud. Nu står det klart att Normal öppnar sin andra butik i köpcentrumet. Etableringen sker på Lilla Klädpressaregatan, i direkt anslutning till den nya entré som skapas genom Nordstans om- och tillbyggnad mot norr. Butiken planerar att öppna i slutet av 2026.

”Att öppna en andra butik i Nordstan känns spännande. Den nya norra delen kommer att bli en stark destination med hög tillgänglighet och ett attraktivt utbud. Vi ser fram emot att bli en del av den fortsatta utvecklingen och välkomna både nya och befintliga kunder till vårt nya butiksläge”, säger Jan Nyberg, VD för Normal i Sverige.

Normals nya butik på ca 530 kvm blir ytterligare ett tillskott till den växande handelsmiljö som tar form i Nordstan. Genom om- och tillbyggnaden skapas nya attraktiva butikslägen, förbättrade kundflöden, en egen uppgång från Västlänken och en ny entré mot Kanaltorgsgatan. Det som tidigare varit en baksida utvecklas till en ny framsida och mötesplats för Göteborg.

”Vi är mycket glada över att Normal väljer att utöka sin närvaro i Nordstan. Det är ännu ett kvitto på den attraktionskraft som vårt köpcentrum har. Den om- och tillbyggda delen mot norr blir ett handelsstråk med ett brett och attraktivt utbud, men också en välkomnande mötesplats med nya restauranger och caféer”, säger Helena Lindqvist, VD för Nordstan.

Normals etablering är en av flera andra satsningar i denna del av Nordstan. Sedan tidigare har Elon Ljud & Bild och Lilla Rummet öppnat butiker på Lilla Klädpressaregatan och under 2026 öppnar både ICA och Steinbrenner & Nyberg längre ner på gatan. Samtidigt utvecklar och utökar både Clas Ohlson och Systembolaget sina butiker.