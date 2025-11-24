Nordr byggstartar 50 bostäder i Mölnlycke

Nu tar Nordr det första spadtaget i området Råda höjder i Mölnlycke – Nordrs nionde byggstart under 2025. Kvarteret Platån innehåller 50 Svanenmärkta bostadsrätter och innebär starten på Nordrs stora satsning på utveckling av området Råda höjder. Hälften av bostäderna är sålda.

Kvarteret Platån är det första av totalt fem kvarter som planeras i området, och utvecklingen sker i nära samarbete med det kommunala bostadsbolaget Förbo, med en gemensam vision om att skapa ett levande och hållbart bostadsområde i hjärtat av Mölnlycke.

”Platån är ett projekt där vi kombinerar modern arkitektur, hållbara materialval och ett boende med omtanke i varje detalj. Det känns fantastiskt att nu gå från planering till byggnation i detta expansiva och attraktiva område”, säger Mårten Othérus, vd för Nordr Sverige.

Bostäderna varierar i storlek och typ – från välplanerade studiolägenheter med dubbla ingångar till familjevänliga fyror och unika ”radhus på taket”. Samtliga hem erbjuder genomtänkta planlösningar och generösa ljusinsläpp. Intresset har varit stort och 25 av bostäderna är sålda.

”Vi har lagt stor vikt vid att skapa funktionella och flexibla bostäder för olika livssituationer, med kvaliteter som gör vardagen lite enklare och hemmet mer personligt”, säger Sofia Leandersson, projektutvecklare på Nordr.

”För oss på Förbo är detta ett viktigt steg i utvecklingen av Säteriet. Vi har under flera år arbetat för att området ska växa på ett hållbart och trivsamt sätt, med en blandning av upplåtelseformer och boendemiljöer som kompletterar varandra. Därför känns det väldigt roligt att Nordr nu byggstartar sitt första kvarter här. Det bidrar till att förverkliga visionen om ett levande och varierat område”, säger Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo.

Missa inte! Bostadsdagen 2026 Den 18 mars är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2026. Seminariet äger rum på Hotel Birger Jarl, Stockholm. Se fullständigt program och anmäl dig här!

Råda höjder ligger med gångavstånd till Mölnlycke centrum, nära badplatser, grönområden och kollektivtrafik. Från Platån tar du dig till Korsvägen på bara 13 minuter med expressbuss.

Bostäderna i Kvarteret Platån kommer stå klara för inflyttning sommaren 2027. Projektet genomförs i samarbete med byggnadsfirman T-Byggen som är utsedd totalentreprenör. Nordr fortsätter utvecklingen av Råda höjder och planerar säljstart av nästa etapp i början av 2026. På längre sikt kommer ytterligare cirka 300 bostäder att byggas i området.