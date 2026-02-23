Tecknat kontrakt för 8 000 kvm kontor på Kungsholmen
Tecknat nytt avtal och utökar förhyrningen.
Åtta bolag har höjt vakansen det senaste kvartalet. Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.
Köper projektfastighet för 75 000 kr/kvm.
Ny gigant tar sitt andra steg in på fastighetsmarknaden. ✓ Fokus på tre segment. ✓ Målen och aktuella marknader. ✓ Öppnar för samarbeten. ✓ Den lilla personalstyrkan.
Nio fastigheter ingår. Gör investering i nytt segment och skapar nytt bolag. Målet är att nå 25 miljarder inom fem år.
Fem högkvalitativa logistikfastigheter ingår i affär för miljarder. Tredje storköpet i Sverige. Nått bestånd om 5 miljarder kronor.
Rekryterar från DNB Carnegie.
FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea. ✓ Om potentialen i stadsnära industrifastigheter. ✓ Vikten av att välja objekt med omsorg. ✓ Det tuffare marknadsläget inom segmentet
Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!
Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.
Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.
Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.