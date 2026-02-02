Nordisk Renting köper 9 000 kvm i Finland

Nordisk Renting stödjer Adapteos strategiska tillväxt i Finland genom att ingå ett avtal om att förvärva deras kommande produktions- och lageranläggning.

Nordisk Renting kommer att förvärva en produktions- och lageranläggning på cirka 9 000 kvm i Riihimäki från Tekova, som ansvarar för färdigställandet av fastigheten. Anläggningen är planerad att stå klar under andra kvartalet 2027, då Nordisk Renting tar över ägandet. Nordisk Renting kommer genom sin leasinglösning att stödja Adapteos växande produktion och strategiska expansion i Finland, och stärka deras förmåga att leverera modulära bygglösningar över hela landet.

Nordisk Renting tar ansvar för det långsiktiga och stabila ägandet och finansieringen av den nya anläggningen, samtidigt som Adapteo kan fokusera på sin kärnverksamhet. Detta tillvägagångssätt speglar Nordisk Rentings engagemang för att hjälpa kunder att frigöra kapital och behålla kontroll över strategiska tillgångar, vilket möjliggör hållbar tillväxt.

Adapteo är en ledande leverantör av anpassningsbara modulära bygglösningar i Europa. Företaget specialiserar sig på att skapa flexibla utrymmen för skolor, kontor, vårdinrättningar och bostadsbehov. Med starkt fokus på cirkularitet designar Adapteo byggnader som kan återanvändas, flyttas och skalas, och stödjer både kortsiktiga och långsiktiga projekt.

”Denna anläggning är en hörnsten för Adapteos framtida verksamhet i Finland och säkerställer att vi effektivt kan möta den växande efterfrågan på modulära lösningar,” säger Tuomas Vaalto, VD för Adapteo Finland.

”Vår roll är att se till att Adapteo kan växa utan att binda kapital i fastigheter. Genom att erbjuda en långsiktig lösning gör vi det möjligt för dem att fokusera på att leverera innovativa modulära lösningar till sina kunder,” säger Leea Tolvas, landschef för Finland på Nordisk Renting. ”Vi är glada att fortsätta vårt samarbete med Tekova för att säkerställa en smidig överlämningsprocess.”

”Vi är mycket glada över att samarbeta med Nordisk Renting och Adapteo i detta projekt. Tillsammans säkerställer vi ett utmärkt resultat och faciliteter som är idealiskt anpassade till Adapteos verksamhet.”, säger Jussi Lahtinen, affärschef på Tekova