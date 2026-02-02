Nordisk Renting köper 9 000 kvm i Finland

Nordisk Renting stödjer Adapteos strategiska tillväxt i Finland genom att ingå ett avtal om att förvärva deras kommande produktions- och lageranläggning.

Annons

Nordisk Renting kommer att förvärva en produktions- och lageranläggning på cirka 9 000 kvm i Riihimäki från Tekova, som ansvarar för färdigställandet av fastigheten. Anläggningen är planerad att stå klar under andra kvartalet 2027, då Nordisk Renting tar över ägandet. Nordisk Renting kommer genom sin leasinglösning att stödja Adapteos växande produktion och strategiska expansion i Finland, och stärka deras förmåga att leverera modulära bygglösningar över hela landet.

Nordisk Renting tar ansvar för det långsiktiga och stabila ägandet och finansieringen av den nya anläggningen, samtidigt som Adapteo kan fokusera på sin kärnverksamhet. Detta tillvägagångssätt speglar Nordisk Rentings engagemang för att hjälpa kunder att frigöra kapital och behålla kontroll över strategiska tillgångar, vilket möjliggör hållbar tillväxt.

Adapteo är en ledande leverantör av anpassningsbara modulära bygglösningar i Europa. Företaget specialiserar sig på att skapa flexibla utrymmen för skolor, kontor, vårdinrättningar och bostadsbehov. Med starkt fokus på cirkularitet designar Adapteo byggnader som kan återanvändas, flyttas och skalas, och stödjer både kortsiktiga och långsiktiga projekt.

”Denna anläggning är en hörnsten för Adapteos framtida verksamhet i Finland och säkerställer att vi effektivt kan möta den växande efterfrågan på modulära lösningar,” säger Tuomas Vaalto, VD för Adapteo Finland.

”Vår roll är att se till att Adapteo kan växa utan att binda kapital i fastigheter. Genom att erbjuda en långsiktig lösning gör vi det möjligt för dem att fokusera på att leverera innovativa modulära lösningar till sina kunder,” säger Leea Tolvas, landschef för Finland på Nordisk Renting. ”Vi är glada att fortsätta vårt samarbete med Tekova för att säkerställa en smidig överlämningsprocess.”

”Vi är mycket glada över att samarbeta med Nordisk Renting och Adapteo i detta projekt. Tillsammans säkerställer vi ett utmärkt resultat och faciliteter som är idealiskt anpassade till Adapteos verksamhet.”, säger Jussi Lahtinen, affärschef på Tekova

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Förvärvar Barneviks tidigare fastighet

FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.

Ericsson svarar om framtiden i Kista

”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.

Storebrand köper hela 999 lägenheter

Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.

Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm

Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.

Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut

Hemlig hyresgäst i Hagastaden – men Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst och även en utmanare. Avtal för hel projektfastighet.

Platzer kan få bygga hela 60 000 kvm centralt

Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

Annica Ånäs: ”Kan ha nått sin kulmen”. Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen – bolag för bolag

Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.

Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige

”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”

Starkt uppåt i försäljning för Besqab

Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.

Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering Segmenten som går bäst Tipsen för en ”dålig” fastighet Konkurrenters röda siffror Tillväxt och uppköp.

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.

Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.

 Tillbaka till förstasidan