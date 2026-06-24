Fortifikationsverket nära köp för halv miljard

Tiotals byggnader och mycket mark.

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Newsflash

Idag kl. 08:03

Platzer hyr ut hela 8 000 kvm i Centralenområdet

Gör jätteuthyrning till ny hemlig hyresgäst.

Får i uppdrag att sälja miljardkvarter i city

FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.

Fleming säkrat en miljard i hyresintäkter

Rekordstort kontrakt. Avtal om nästan 35 000 kvm, främst kontorslokaler.

Besqab bygger på Kungsholmen

Påbörjar projekt med 82 bostäder vid Hornsbergs strand.

Revelop köper tio hotell

Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.

Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning

Mycket står på spel i Stockholms CBD.

Fokus på hjärnan ska fylla AMF:s Marievik

”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”

Bostadsbrist – men ingen vill flytta in

Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.

Hon blir vd vid Liljewall

Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.

Stenvalvet köper från Samfori

Nybyggt om 4 500 kvm byter ägare.

Realy Bostad köper byggrätter från Storsala

Portföljen närmar sig 1 500 bostäder.

Tornstaden säljer projekt till Klövern

130 bostäder där många får havsutsikt.

PwC utökar till 16 000 kvm hos Slussgården

Endast två mindre lokaler återstår att hyra ut.

Vågat schackdrag för 8 000 kvm vid Norrmalmstorg

FV berättar om omvälvande nya beslut i centrala Stockholm. Smått historiskt.

Utreder flytt till Odenplan

Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.

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