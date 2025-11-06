Nordiqus utökar via tre förvärv för 140 mkr

Nordiqus har förvärvat en portfölj bestående av tre nybyggda fastigheter i Kuopio, Haapavesi och Tammerfors, Finland.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 12,25 miljoner euro, nära 140 mkr. Portföljen innehåller en grundskola och två förskolor och säljare är Hoivarakentajat Oy.

Av Nordiqus hela bestånd med fastigheter för 42 miljarder så utgör det finska beståndet omkring 5 procent.

Skolorna ligger i starka mikrolägen i Kuopio, Haapavesi och Tammerfors, i områden med hög efterfrågan på moderna och högkvalitativa utbildningsfaciliteter. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 3 600 kvadratmeter, med kapacitet för närmare 500 elever och barn.

Alla skolor är byggda med hög hållbarhetsstandard, med träkonstruktion, EPC-rating A och miljöcertifiering enligt LEED Silver respektive BREEAM In-Use Very Good.

–Vi är mycket glada över att inkludera dessa nybyggda, högkvalitativa skolor till vår portfölj av utbildningsinfrastruktur i Finland. De kompletterar vår befintliga portfölj väl och ligger i linje med vår långsiktiga strategi att erbjuda hållbara utbildningsmiljöer för nuvarande och framtida generationer, säger Nordiqus vd Jenny Rehn.