Nordiqus förvärvar skolprojekt i Enköping

Nordiqus fortsätter sin expansion inom utbildningsinfrastruktur genom att förvärva ett skolprojekt i Enköping från Athena Fastigheter, med Jensen Education som hyresgäst under ett 15-årigt hyresavtal.

Transaktionen genomförs i form av ett forward commitment-upplägg, där tillträde förväntas ske i samband med skolstart i augusti 2027.

Vid färdigställande kommer skolan omfatta cirka 5.500 kvadratmeter uthyrbar area och inrymma en F–9-skola samt en idrottshall. Projektet utvecklas med höga krav på funktionalitet, energieffektivitet och pedagogiska miljöer, och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som en garanti för långsiktig kvalitet och hållbarhet.

– Vi är väldigt glada över att etablera ett nytt samarbete med Jensen Education och Athena Fastigheter, och att förvärva en högkvalitativ utbildningsfastighet i ett attraktivt läge i en för oss ny kommun. Enköping är en stark regionstad med goda befolkningsprognoser, och vi är stolta över att bidra till kommunens utbud av moderna och attraktiva utbildningslokaler, säger Jenny Rehn, vd för Nordiqus.

Fastigheten ligger i ett starkt mikroläge i Storskogen, ett nytt utvecklingsområde som knyter samman det etablerade bostadsområdet Bredsand med centrala Enköping. I Storskogen planeras totalt omkring 1 000 bostäder fram till 2032, tillsammans med två nya förskolor och Jensen Educations grundskola med plats för cirka 600 elever.

– En nyckelfaktor för oss i valet av samarbetspartner var att hitta en aktör med ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till ägande. Vi har lagt ned betydande engagemang på att skapa och utforma en skola som både är funktionell och arkitektoniskt tilltalande, och vi är övertygade om att Nordiqus kommer att förvalta denna skola på bästa möjliga sätt när projektet står klart, säger Dorotea Stellmach, vd för Athena Fastigheter.