Nordiqus dubblerar personalstyrkan

Har 40 miljarder i fastighetsvärde. Bygger nu förvaltningsorganisation.
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Trio klurar på tusen bostäder – och kan rädda Jernhusen
Lanserar stor projektidé på gränsen mellan Solna och Stockholm
Miljardprojektet på Manhattan stoppat efter raslarm
New Yorks största bostadiseringsprojek. Bärande stålpelare på våning 21 har deformerats.
Dubiös historik drabbar börsbolaget
Staten kräver tillbaka lämnat stöd om 81 mkr. Inte första gången återkrav ställs.
Panoramautsikt ska locka köpare till nytt höghus
Se bilderna på påkostade lägenheterna på Kungsholmen.
Nu bor det över en miljon i Stockholm
Det har varit en seg marsch mot gränsen de senaste åren, men nu är den passerad.
Skatteregler bromsar cirkulära investeringar
Expertduo tycker att incitamenten styr fastighetsbranschen åt motsatt håll.
Wihlborgs hyr ut 9 400 kvm
Tecknat hyresavtal med radarteknikföretag.
Eastnine köper för 3,3 mdr
Förvärvar en 40 våningar hög kontorsfastighet.
Hemsö bygger ut häkte i Umeå – möter ökat behov
Blir ett nav för hela Norrland.
Castellum hyr ut 5 750 kvm till Kriminalvården
Samma skattepengar, olika förutsättningar.
Två åtalas för jordskredet
Åklagaren yrkar även på företagsbot och näringsförbud. Läs om hur belastningen i närområdet överskridits.
Genova köper för 673 mkr från Landia och Landera
Fastighetsportföljen består av åtta fastigheter i Stockholmsområdet. FV berättar om fastigheterna.
Emilshus köper för 456 mkr
Tio fastigheter, via sex transaktioner.
Svensk kaféjätte i konkurs
20 av kaféerna finns i Stockholmsområdet.