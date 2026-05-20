Nordika rekryterar Kumlin och Karlsson

Nordika har ytterligare stärkt sin investeringsorganisation genom rekryteringen av Fredrik Kumlin som senior investment professional samt Axel Karlsson som investment analyst.

Fredrik Kumlin har cirka 20 års erfarenhet av fastighetsinvesteringar. Innan han anslöt till Nordika har han haft ledande positioner på Meyer Bergman och senast varit Chief Investment Officer på Ursus. Med bred erfarenhet inom fastighetsinvesteringar kommer han att ytterligare stärka Nordikas investeringsteam och tillväxtambitioner.

Axel Karlsson tillträder rollen som Investment Analyst på Nordika. Han har tidigare erfarenhet från flera finans- och investeringsrelaterade roller, inklusive internships på Aurelius Group, GP Bullhound och Handelsbanken, vilket har gett honom en stark grund inom finansiell analys och transaktionsstöd.

Rekryteringarna stärker ytterligare Nordikas förmåga att genomföra sina investeringsstrategier samt utvecklar bolagets kapacitet inom affärsgenerering, operativt genomförande och analytisk kompetens.