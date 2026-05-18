Nordika investerar 500 miljoner i Vendus

Vendus säkrar ytterligare en investering om 500 miljoner kronor från Nordika under första kvartalet 2026. Roschier, PwC och Newsec agerade rådgivare till Nordika i samband med transaktionen.

Vendus äger en portfölj om 73 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 3,5 mdr. Bolagets hyresintäkter genereras huvudsakligen från ledande dagligvaruaktörer.

Sedan Nordikas initiala investering i slutet av 2024 har Vendus stärkt sin bolagsstyrning. Under perioden har bolaget förvärvat högkvalitativa dagligvarufastigheter till ett totalt värde om närmare 1,5 mdr.

Det nya kapitalet kommer att möjliggöra för Vendus att stödja fortsatt expansion. Bolagets ambition är att öka fastighetsvärdet till minst 6–8 mdr kronor inom de kommande tre åren.

Vendus har genomfört en företrädesemission om 132 mkr, tecknad av befintliga investerare. Nordika äger 53% av aktierna efter emissionerna.