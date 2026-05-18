Nordika investerar 500 miljoner i Vendus

Vendus säkrar ytterligare en investering om 500 miljoner kronor från Nordika under första kvartalet 2026. Roschier, PwC och Newsec agerade rådgivare till Nordika i samband med transaktionen.

Annons

Vendus äger en portfölj om 73 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 3,5 mdr. Bolagets hyresintäkter genereras huvudsakligen från ledande dagligvaruaktörer.

Nu har Vendus säkrat ytterligare investering om 500 mkr från Nordika under första kvartalet 2026. Roschier, PwC och Newsec agerade rådgivare till Nordika i samband med transaktionen.

Sedan Nordikas initiala investering i slutet av 2024 har Vendus stärkt sin bolagsstyrning. Under perioden har bolaget förvärvat högkvalitativa dagligvarufastigheter till ett totalt värde om närmare 1,5 mdr.

Det nya kapitalet kommer att möjliggöra för Vendus att stödja fortsatt expansion. Bolagets ambition är att öka fastighetsvärdet till minst 6–8 mdr kronor inom de kommande tre åren.

Vendus har genomfört en företrädesemission om 132 mkr, tecknad av befintliga investerare. Nordika äger 53% av aktierna efter emissionerna.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Vasakronan redo sälja central fastighet

Granne med landmärke. Flera projekt väntas.

KlaraBo går samman med Sveafastigheter

Genom fusionen skapas ett bolag med 26 500 bostäder. Värde: Nästan 50 miljarder kronor. Dessutom en affär på 7 miljarder vid sidan.

Strawberrys öppnar hotell i Arosekens nya

Stordalen: ”På väg att bli Sveriges svar på Silicon Valley och vi vill vara en självklar del av den resan”.

Hans Wallenstam överlåter aktier till dottern Rebecka

Motsvarar 5,30 procent av kapitalet och 10,04 procent av rösterna.

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

Hedin stänger sju bilhallar – Balder hyr ut nästan alla

Flera av fastigheterna ingick i storköp för 4,15 miljarder kronor för tio år sedan.

SD vill flytta SVT till Kista

Ser affärsmöjlighet för bostäder vid Gärdet.
Porträttbild på Benny Svärd och visionsbild på Marieviks Udde

Bildextra: Lyxvåningarna i Stockholms lilla Manhattan

✔️39 miljoner kronor. ✔️100 kvm privat takterrass. ✔️2,85 meter takhöjd.
Krönika

Ge bollen till de privata fastighetsägarna!

Stig Svedberg om en brist som borde åtgärdas – för allas bästa.
Porträttbild på martin Fischer och Max Tran. Visionsbild på Kvarteret Trollvagnarna i Sollentuna.

Idé till färdig byggnad – billigare med ny metod

Kan få ner kostnaderna med 45 %. Exklusiv intervju med amerikanska professorn som skapat metoden.

John Mattson köper för 800 mkr i centrala Uppsala

Förvärvar 318 lägenheter.

Tvärvänder kring JM

Projekt om 700 bostäder kan hamna i papperskorgen.

Video: Heta stolen med Ringnes – På rätt väg igen

Pandox storägare Christian Ringnes om planerna framåt.

Mardrömmen: Fastighets-vd:n häktad i 68 dagar

Senaste beslutet kan dock vara en liten framgång. FV berättar det senaste.

Storsala köper fastighet i Västerort med stor byggrätt

Finns potential för bostadsutveckling.

 Tillbaka till förstasidan