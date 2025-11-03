Nordika hyr ut totalt 1.100 kvm på västra Kungsholmen

Nordika fortsätter att utveckla sina fastigheter i Stockholm och har nu tecknat hyresavtal för totalt 1.138 kvm i fastigheten på Franzéngatan 3–5 på Västra Kungsholmen.

New Property har agerat rådgivare i uthyrningsprocessen.

De nya hyresgästerna är Förlagssystem, som erbjuder logistiklösningar för bokbranschen, Bigacom inom kundservice och Eztablisher, en B2B-leverantör av kundtjänster, samt en utökning och förlängning för befintlig hyresgäst Fysiokliniken.

Inflyttning kommer att ske under det fjärde kvartalet och fortsätta in i det första kvartalet 2026.

Fastigheten erbjuder flexibla kontor, med tunnelbanan endast 100 meter bort och ett utbud av gym, restauranger och service i närområdet.