Nordika hyr ut totalt 1.100 kvm på västra Kungsholmen

Nordika fortsätter att utveckla sina fastigheter i Stockholm och har nu tecknat hyresavtal för totalt 1.138 kvm i fastigheten på Franzéngatan 3–5 på Västra Kungsholmen.

Annons

New Property har agerat rådgivare i uthyrningsprocessen.

De nya hyresgästerna är Förlagssystem, som erbjuder logistiklösningar för bokbranschen, Bigacom inom kundservice och Eztablisher, en B2B-leverantör av kundtjänster, samt en utökning och förlängning för befintlig hyresgäst Fysiokliniken.

Inflyttning kommer att ske under det fjärde kvartalet och fortsätta in i det första kvartalet 2026.

Fastigheten erbjuder flexibla kontor, med tunnelbanan endast 100 meter bort och ett utbud av gym, restauranger och service i närområdet.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Budpliktsbud på Citycon

Största ägaren i Citycon, G City Ltd, avser att lägga ett budpliktsbud på Citycon. Bolaget har nämligen förvärvat drygt 14 ...

Så kan nya tunnelbanan till Bromma flygplatsområde bli

En ny linje kan bli en del av Röd, Blå, Gul eller Grön linje – eller en fristående linje.

Nya Acer Bostad köper nytt för 450 mkr från SPG

FV känner endast till en affär de senaste åren med ett högre kvadratmeterpris.

Areim köper 17.000 kvm

Når 356.000 kvm inom det heta segmentet.
Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.

Podcast: ”Konkurrensen i branschen har hårdnat”

I det femte avsnittet av Makten & Kvadraten gör Johan Ladenberg, vd för Lundbergs, sin podcastdebut.

Landia om bordellen på Söder: ”Blir hyreslägenheter”

Nu siktar polisen mot att stänga ytterligare enheter.

Klart: Logistri i mål med energifylld miljardaffär

Hyresgästen har rätt att köpa loss fastigheterna, läs om uppgörelsen.

Hökerum köper av Peab

Förvärvar i Regementsstaden. Stort utvecklingsområde.

Tusentals bostäder i vågskålen för Boden

Stegras utveckling avgörande. 200 bostäder har precis färdigställts eller är snart klara. I olika stadier av planprocess finns ytterligare 2.300 lägenheter.

Prologis vill växa inom datacenter

FV Fokus. FV frågar ut Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa.  Efterfrågeutvecklingen för logistikytor.  Synen på Sverige. Framtida tillväxtområden.

Hon blir ny koncernchef i Obos

”Obos står inför stora uppgifter de kommande åren”.
Krönika

Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”

”En mästare” – så minns branschen Erik

”Han var briljant” och ”Den största serieentreprenör som vi haft”. Läs om hur några som jobbade nära Erik Paulsson minns honom.

Erik Paulsson avliden

Erik Paulsson, grundare av Peab samt storägare och tidigare vd i Fabege, har gått bort vid 83 års ålder.

Ur arkivet: Strykpojken har blivit en förebild

Utdrag ur boken ”Erik Paulsson – Superentreprenören”

Erik Paulssons 11 budord
Tillbaka till förstasidan