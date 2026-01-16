Nordika hyr ut till ABAX på Kungsholmen

Nordika har tecknat ett hyresavtal med ABAX om 800 kvm, motsvarande ett helt våningsplan i deras fastighet på Franzéngatan 3–5 på Västra Kungsholmen.

”Vi ser fram emot att flytta in på Franzéngatan och är supernöjda med den kontorsmiljö vi kommer få. Läget, flexibiliteten i lösningarna och möjligheten att anpassa lokalerna till våra behov har varit avgörande i vårt val av lokal,” säger Marica Nilsson, Head of Global Office Operations på ABAX.

ABAX är en ledande leverantör av telematiklösningar i Europa som hjälper företag att effektivt spåra och hantera sina fordon, maskiner och tillgångar med data-drivna verktyg.

”Vi är glada att välkomna ABAX till oss på Franzéngatan 3-5. De får en väldig fin lokal högt upp i fastigheten med en stor tillhörande terrass. Den öppna planlösningen som vi ska skapa kommer passa ABAX verksamhet väldigt bra,” säger Andrew Taylor, Senior Asset Manager på Nordika.

Fastigheten på Västra Kungsholmen är en modern kontorsfastighet med flexibla och effektiva lokaler. Läget kombinerar god tillgänglighet med närhet till service, restauranger samt tunnelbana, en arbetsmiljö som attraherar både företag och medarbetare.

