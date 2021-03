Nordic Waterproofing Group förvärvar Urban Green

Urban Green har 27 anställda och en årlig omsättning på ca 50 miljoner kronor. Urban Green bildades 2014 i Vislanda, Småland, med en idé om att kunna erbjuda multifunktionell grönska inom stadsbyggnadsmiljöer.

– Urban Green har på kort tid etablerat sig som en ledande leverantör av gröna lösningar för urbana miljöer, säger Therese Lundstedt, vd för Urban Green. Vi är glada att få en ägare med god förståelse för vår verksamhet och ser en stor potential att kunna fortsätta växa vår verksamhet och förbättra vårt erbjudande till våra kunder. fortsätter Lundstedt.

Nordic Waterproofing Holding AB:s svenska dotterbolag Nordic Waterproofing Group AB har förvärvat aktierna i Urban Green AB för ett Enterprise value om 55 MSEK. Transaktionen genomfördes i samband med signering av avtalet den 18 mars 2021. Köpeskillingen erlades i samband med transaktionens genomförande och finansieras genom Nordic Waterproofing’s befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofing’s resultat per aktie 2021 inom segmentet Products & Solutions. Kostnader i samband med transaktion uppgår till ca 1 MSEK och kommer att redovisas under det första kvartalet 2021.

– Nordic Waterproofing’s strategi för förvärv innebär att vi ska främja hållbara lösningar inom byggindustrin samt bredda våra produkt- och serviceerbjudanden. Jag är mycket glad över att med Urban Green bredda vårt erbjudande av gröna lösningar för urbana miljöer. Jag välkomnar våra nya kollegor i Sverige till Nordic Waterproofing, säger Martin Ellis, vdD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group.