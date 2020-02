Nordic Party vid Mipim ställs in

Fastighetsvärlden måste tyvärr meddela att vi tagit beslut om att ställa in vårt planerade Nordic Party i samband med Mipim i Cannes. Evenemanget var tänkt att genomföras under onsdagskvällen den 11 mars.

Den senaste veckan har många rapporter om Coronaviruset hamnat i allas fokus. Redan nu har många stora företag bokat av sin närvaro vid mässan (läs mer här) och vår bedömning är att det antalet kommer fortsätta att stiga.

Nordic Party är tänkt som ett trevligt event för alla gäster – och vi ser tyvärr inte att de möjligheterna nu föreligger. Därför har vi tagit det trista beslutet att ställa in årets upplaga.

Vi tackar våra sponsorer för deras förståelse för beslutet.

Nordic Party har blivit en årlig tradition som Fastighetsvärlden har arrangerat under tio år och det brukar av många ses som en av höjdpunkterna vid mässan, ett tillfälle där bittra konkurrenter samsas sida vid sida under trevliga former. Vi är måna om att leverera ett evenemang av högsta klass och i år ser vi inte att de förutsättningarna längre finns.

Fastighetsvärlden ser fram mot att kunna bjuda in till Nordic Party igen under nästa år och hoppas även redan i år kunna bjuda på liknande event på hemmaplan i Sverige, när situationen normaliserats. Bland annat räknar vi med att återupprepa förra årets succé vid Almedalen med både seminarier och efterföljande mingel.