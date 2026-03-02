Nordea Liv köper av SHF i Barkarby

Fokus Nordic har genomfört förvärvet av Barkarby 2:31 för Nordea Liv & Pensions räkning. Säljare är Svenska Handelsfastigheter som alltså sålt snabbt efter att ha hyrt ut fastigheten till Coop. Priset är hemligt – men sannolikt har SHF gjort en riktigt bra affär.

Annons

CBRE var rådgivare till säljaren. Setterwalls, KPMG och Anthesis var rådgivare till köparen.

Fastigheten är belägen vid infarten till Barkarby handelsområde i Järfälla, nordväst om Stockholm, ett av Sveriges största och mest etablerade handelsområden. Fastigheten omfattar cirka 4 000 kvm och är fullt uthyrd till Stora Coop.

– Detta är ett starkt tillskott till portföljen, en välbelägen dagligvarufastighet med långsiktigt stabila kassaflöden. Vi uppskattar även fastighetens hållbarhetsprofil och avser att fortsätta förbättra dess hållbarhetsprestanda, säger Patrik Westerberg, Fund Manager på Fokus Nordic.

Svenska Handelsfastigheter förvärvade fastigheten med den tidigare Decathlon-butiken i Barkarby i slutet av 2023 – och hyrde snabbt ut den till Coop. Tidigare ägare till fastigheten var Decathlon som sålde när man lämnade Sverige.

SHF har alltså enfast ägt fastigheten i drygt två år. Bolaget har under de senaste åren varit tydligt på köpsidan.

Priset är hemligt. Men att SHF väljer att sälja tyder sannolikt på att bolaget fått mycket mer betalat än när man köpte den tidigare tomställda fastigheten.

Den aktuella fastigheten i Barkarby markerad.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Chockhöjda hyror kan tvinga museum i Stockholm stänga

Vill höja hyran med 57 procent för Etnografiska museet.
Hemsö Malmö

Hyr ut 5 000 kvm till Academedia

Bygger om tidigare kontorsfastighet i centralt läge.

Strategin gick i kras – värdet föll 38 procent

Innebär en nedgång om 1,8 miljarder kronor.

Vasakronan hyrt ut 5 000 kvm

Fyller upp där bolaget tidigare har haft sitt huvudkontor.

Probitas långbänk över – byggstartar i Vasastan

Projektet har skalats ner till hälften, men ska nu genomföras.
Centralstationen i Göteborg

Hamburgarjätten öppnar i exponerat toppenläge

Möjlighet till uteservering vid stationen. ”Kommer att skapa ännu mer liv.”
FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Ibrahimovic förlorar hyrestvist även i hovrätten

Fastighet mitt på Östermalm i fokus.

Klart: Silon i Frihamnen kvar i ytterligare tre år

Dispensperioden har förlängts, med möjlighet till ytterligare tid.

JM i stor och dubbel affär med Wallenstam

Hett område strax utanför Stockholms innerstad.

Stopp för utbyggnad av ledande handelsområde

Ett av Sveriges största. ”Jag tycker inte att det är bra att man stoppar oss”.
Affärsanalys

Hög yield med potential för framtiden

En affär med fyra terminalfastigheter analyseras av Fredric Andersson på JLL.

18 klara för Humlegårdens Origo

Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.

Får nyinrättad topptjänst hos Wallenstam

Hans Wallenstam: ”Det är ett utmanande uppdrag”.

 Tillbaka till förstasidan