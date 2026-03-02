Nordea Liv köper av SHF i Barkarby

Fokus Nordic har genomfört förvärvet av Barkarby 2:31 för Nordea Liv & Pensions räkning. Säljare är Svenska Handelsfastigheter som alltså sålt snabbt efter att ha hyrt ut fastigheten till Coop. Priset är hemligt – men sannolikt har SHF gjort en riktigt bra affär.

CBRE var rådgivare till säljaren. Setterwalls, KPMG och Anthesis var rådgivare till köparen.

Fastigheten är belägen vid infarten till Barkarby handelsområde i Järfälla, nordväst om Stockholm, ett av Sveriges största och mest etablerade handelsområden. Fastigheten omfattar cirka 4 000 kvm och är fullt uthyrd till Stora Coop.

– Detta är ett starkt tillskott till portföljen, en välbelägen dagligvarufastighet med långsiktigt stabila kassaflöden. Vi uppskattar även fastighetens hållbarhetsprofil och avser att fortsätta förbättra dess hållbarhetsprestanda, säger Patrik Westerberg, Fund Manager på Fokus Nordic.

Svenska Handelsfastigheter förvärvade fastigheten med den tidigare Decathlon-butiken i Barkarby i slutet av 2023 – och hyrde snabbt ut den till Coop. Tidigare ägare till fastigheten var Decathlon som sålde när man lämnade Sverige.

SHF har alltså enfast ägt fastigheten i drygt två år. Bolaget har under de senaste åren varit tydligt på köpsidan.

Priset är hemligt. Men att SHF väljer att sälja tyder sannolikt på att bolaget fått mycket mer betalat än när man köpte den tidigare tomställda fastigheten.