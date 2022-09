Noll nya hyresrätter i Vaxholm på sju år

Hem & Hyra har tagit fram statistiken med hjälp av Länsstyrelsen i Stockholm och SCB.

Flest hyresbostäder har byggts i Upplands-Bro i förhållande till befolkningen. Där har det i snitt byggts drygt 32 hyresrätter per tusen invånare från 2015 till 2021. Näst mest har det byggts i Sundbyberg (26,1 hyresrätter per tusen invånare under perioden). Trea är Haninge (25,8), fyra Järfälla (25,3) och femte är Upplands Väsby (24,9).

Totalt sett har flest nya hyresrätter byggts i Stockholms stad under de sju åren – över 15 000. Samtidigt har det byggts fler bostadsrätter – drygt 18.000, skriver Hem & Hyra. Jämförelsetalet för huvudstaden när det gäller hyresrätter landar på 15,9, vilket ger kommunen plats nio av totalt 25 kommuner länet.

Angående kommunen längst ner i botten, nollade Vaxholm. Där uppges att det årliga behovet är 100 nya bostäder enligt den regionala utvecklingsplanen, enligt Hem & Hyra.

– Entreprenörer säger till oss att det är svårt att få projekt att gå ihop ekonomiskt. Flera planerade projekt har inte blivit av. Sen finns det en opinion mot byggande i Vaxholm, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) till lokaltidningen.

Näst sämst när det gäller nya hyresrätter per invånare är Danderyd följt av Värmdö.