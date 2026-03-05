Nobis tecknar 20-årigt avtal för hamnhotell i Höganäs

Nobis har tecknat ett hyresavtal på 20 år för det nya destinationshotellet som ska byggas i hamnen i Höganäs. Fastighetsägare är ett konsortium bestående av Hanssongruppen, Bra Bygg, Broods samt Hans Andersson Holding.

Nobis har tecknat ett hyresavtal på 20 år för att driva det nya hamnhotellet – ett destinationshotell i hamnen i Höganäs i Skåne, med möjlighet att förlänga avtalet med 5 år i taget, det skriver Helsingborgs Dagblad.

Hotellet med 124 rum, konferenslokaler och spa planeras att öppna den 1 maj 2028. Byggnaden får tre våningar med en fjärde takvåning. I bottenvåning ska en restaurang finnas och ytterligare en på takvåningen. På innergården blir det en 25-meterspool.

Fastighetsägare är Höganäs hamnfastighet AB, som består av investmentbolaget Hanssongruppen, Bra Bygg, Broods Invest och Hans Andersson Holding, som får betala 13,5 miljoner kronor för fastigheten Höganäs 36:96.

Byggstart planeras till hösten 2026.