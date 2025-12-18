Nobbar krav på tvångsförvaltning i södra Stockholm

Hyresnämnden i Stockholm har beslutat att Hyresgästföreningens begäran om tvångsförvaltning av fastigheterna på Fjärdholmsgränd 19–29 i Vårberg inte bifalls. Beslutet innebär att Elsa Förvaltning även fortsättningsvis ansvarar för förvaltningen – samtidigt som bolaget nu intensifierar det redan pågående arbetet med att rusta upp och modernisera kvarteret. Bolaget planerar en investering på 400 miljoner kronor.

Annons

– Vi välkomnar beskedet från Hyresnämnden. Vårt fokus är att fortsätta förbättra boendemiljön för våra hyresgäster som bor här i dag. De punkter som Hyresgästföreningen har lyft fram åtgärdas, eller är redan genomförda, säger fastighetsägaren Björn Aaserud och fortsätter:

– Det pågående renoveringsprogrammet är en del av vår långsiktiga plan att ställa om fastigheterna från 1960-talet till ett modernt, klimatsmart och energieffektivt bostadsområde. Vårt mål är en kraftigt minskad energiförbrukning, i linje med EU:s klimatmål för 2030 och 2050.

Elsa Förvaltning har sedan flera år planerat en omfattande renovering av de sex höghusen i kvarteret Hemholmen. Arbetet har dock försenats av att den tidigare entreprenören gick i konkurs 2021. Konkursen innebar att hela processen behövde startas om – med nya bygglov, nya upphandlingar och omfattande omprojektering.

– Jag beklagar verkligen om hyresgäster upplevt brister. En del problem har tyvärr inte nått mig, men de ärenden jag fått kännedom om har åtgärdats. Nu har vi ett starkt team av entreprenörer på plats och en tydlig plan för att förbättra lägenheterna och husen, säger Björn Aaserud.

Hyresgästföreningen har pekat på brister i fastigheterna, som fuktproblem, hissar och ventilation. Men det enda som hyresnämnden i beslutet ålade Elsa Förvaltning att åtgärda var att kontrollera och säkerställa vattentemperaturen i ett fåtal lägenheter; något som Elsa redan gjort men nu kommer säkerställa genom upprepad mätning.

– Att det upprättas felanmälningar i hyresfastigheter är normalt – utmaningen har snarare varit att jag fått kännedom om för få ärenden, då hyresgäster ibland vänt sig till andra instanser. När vi får information agerar vi – och nu går vi igenom allt i grunden för att säkerställa standarden, säger Björn Aaserud.

De flesta punkterna är redan åtgärdade – el, hissar, brandskydd och säkerhetsrelaterade delar. Det pågår nu ett arbete med fullskalig ROT-renovering samt byte av fasader och fönster. Även ventilationssystemet ses över.

Planerna omfattar:

  • En total investering på cirka 400 miljoner kronor
  • En utbyggnad på ungefär 9 000 kvadratmeter
  • Minskad energiförbrukning i linje med EU:s klimatmål för 2030 och 2050
  • Målet att minska CO₂-utsläppen med upp till 80 procent

– Hemholmen har potential att bli ett föredöme i hur man ställer om ett miljonprogramsområde från ”brunt till grönt”. Vi vill visa att det går att skapa ett hållbart bostadsområde med hög komfort, låg energianvändning och bibehållen trygghet för hyresgästerna, säger Björn Aaserud.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Castellum säljer hotellfastighet vid Heden

Smått okänd och central hotellfastighet byter ägare.

Nyfosa i affärer för halv miljard

Läs om de nio fastigheterna, varav en i Kungens kurva.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

Efter Ericsson – tomma kontor kan bli hotell och bostäder

Förslag om 150 lägenheter, hotell och kontor.
Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Riksbankens lämnar styrräntan oförändrad

Väntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver. Riksbanken beredd att anpassa penningpolitiken om utsikterna förändras.

Affär mitt i Gamla stan

Projektutveckling genomförd. Läs om vad säljaren har kvar i beståndet.
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.

Hyr av Vasakronan – tar över efter flådiga bilar och gym

Öppnar snart en butik om hela 4.000 kvm i Stockholm.

Vasce köper fastighet för polisutbildning

Fastigheten om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås.

Årets lokalkonsult korad

”Att det är en jury som nominerar och röstar, det betyder mycket.”

Sveafastigheter i bytesaffär om 2,1 mdkr

Lämnar fem orter och stärker sin närvaro i sex kommuner.

Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

Sju Pizza Hut stänger – åtta hos Prisma överlever

Läs om vilka sju restauranger som stänger.

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

 Tillbaka till förstasidan