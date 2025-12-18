Nobbar krav på tvångsförvaltning i södra Stockholm

Hyresnämnden i Stockholm har beslutat att Hyresgästföreningens begäran om tvångsförvaltning av fastigheterna på Fjärdholmsgränd 19–29 i Vårberg inte bifalls. Beslutet innebär att Elsa Förvaltning även fortsättningsvis ansvarar för förvaltningen – samtidigt som bolaget nu intensifierar det redan pågående arbetet med att rusta upp och modernisera kvarteret. Bolaget planerar en investering på 400 miljoner kronor.

– Vi välkomnar beskedet från Hyresnämnden. Vårt fokus är att fortsätta förbättra boendemiljön för våra hyresgäster som bor här i dag. De punkter som Hyresgästföreningen har lyft fram åtgärdas, eller är redan genomförda, säger fastighetsägaren Björn Aaserud och fortsätter:

– Det pågående renoveringsprogrammet är en del av vår långsiktiga plan att ställa om fastigheterna från 1960-talet till ett modernt, klimatsmart och energieffektivt bostadsområde. Vårt mål är en kraftigt minskad energiförbrukning, i linje med EU:s klimatmål för 2030 och 2050.

Elsa Förvaltning har sedan flera år planerat en omfattande renovering av de sex höghusen i kvarteret Hemholmen. Arbetet har dock försenats av att den tidigare entreprenören gick i konkurs 2021. Konkursen innebar att hela processen behövde startas om – med nya bygglov, nya upphandlingar och omfattande omprojektering.

– Jag beklagar verkligen om hyresgäster upplevt brister. En del problem har tyvärr inte nått mig, men de ärenden jag fått kännedom om har åtgärdats. Nu har vi ett starkt team av entreprenörer på plats och en tydlig plan för att förbättra lägenheterna och husen, säger Björn Aaserud.

Hyresgästföreningen har pekat på brister i fastigheterna, som fuktproblem, hissar och ventilation. Men det enda som hyresnämnden i beslutet ålade Elsa Förvaltning att åtgärda var att kontrollera och säkerställa vattentemperaturen i ett fåtal lägenheter; något som Elsa redan gjort men nu kommer säkerställa genom upprepad mätning.

– Att det upprättas felanmälningar i hyresfastigheter är normalt – utmaningen har snarare varit att jag fått kännedom om för få ärenden, då hyresgäster ibland vänt sig till andra instanser. När vi får information agerar vi – och nu går vi igenom allt i grunden för att säkerställa standarden, säger Björn Aaserud.

De flesta punkterna är redan åtgärdade – el, hissar, brandskydd och säkerhetsrelaterade delar. Det pågår nu ett arbete med fullskalig ROT-renovering samt byte av fasader och fönster. Även ventilationssystemet ses över.

Planerna omfattar:

En total investering på cirka 400 miljoner kronor

En utbyggnad på ungefär 9 000 kvadratmeter

Minskad energiförbrukning i linje med EU:s klimatmål för 2030 och 2050

Målet att minska CO₂-utsläppen med upp till 80 procent

– Hemholmen har potential att bli ett föredöme i hur man ställer om ett miljonprogramsområde från ”brunt till grönt”. Vi vill visa att det går att skapa ett hållbart bostadsområde med hög komfort, låg energianvändning och bibehållen trygghet för hyresgästerna, säger Björn Aaserud.