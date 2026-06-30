Coworkingaktör lämnar Vasagatan
Har suttit i lokalerna sedan 2016.
Har suttit i lokalerna sedan 2016.
Vinnare av arkitekttävling i Malmö.
Nybyggt på en av Sveriges främsta handelsplatser.
Vill bygga om kontor till bostäder mitt på Skeppsbron.
Markområdet är på totalt 13 hektar.
Fyller upp central fastighet.
Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.
Stor förhyrning på Kungsgatan, nära Stureplan.
Öppnar samtidigt två andra butiker i Stockholmsområdet.
”Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar.”
Första uthyrningen i projektfastighet.
Publikrekord när Fastighetsvärlden bjöd på två dagar fyllda av fler än 25 seminarier under Almedalsveckan.