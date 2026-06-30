Coworkingaktör lämnar Vasagatan

Har suttit i lokalerna sedan 2016.

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Newsflash

Idag kl. 10:06

NCC säljer i Bromma – köpare gör comeback

Utdragen försäljningsprocess. Affär för nästan 800 miljoner kronor. Fler försäljningar att vänta.

Ska utforma Varvsstadens höghus

Vinnare av arkitekttävling i Malmö.

Offensiva Vendus köper för 470 mkr – når 7 mdr

Nybyggt på en av Sveriges främsta handelsplatser.

Bankpalats i Gamla stan kan bli bostäder

Vill bygga om kontor till bostäder mitt på Skeppsbron.

Fortifikationsverket köper i Stockholmsområdet

Markområdet är på totalt 13 hektar.
Danvik center och Erik Engvall

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

”Kan hända bra saker där över tid”.

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Största affärerna 2026

Myndighet hyr 4 000 kvm av Folksam

Fyller upp central fastighet.

Daniel Eks bolag hyr 700 kvm i Moodkvarteret

Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.

Hyr 2 250 kvm av Humlegården på Kungsgatan

Stor förhyrning på Kungsgatan, nära Stureplan.

Har stängt flaggskeppsbutik i PK-huset

Öppnar samtidigt två andra butiker i Stockholmsområdet.
Erik Engvall, Sofia Folstad, och Danviks Center

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Fastigheten med Altras eget huvudkontor ingår i affären, liksom fastigheter i Jakobsberg, Kista och Älvsjö.

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

Miljonprogrammets nota: hyrorna höjs med upp till 61%

Vd:n: ”Min viktigaste uppgift var att få till en bra dialog.”

Underhållsskulden: 686 miljarder kronor

Klassiska Hedengrens kan börja med alkohol

”Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar.”

Logicor hyr ut 6 000 kvm

Första uthyrningen i projektfastighet.

Tack för årets framgångsrika Almedalen

Publikrekord när Fastighetsvärlden bjöd på två dagar fyllda av fler än 25 seminarier under Almedalsveckan.

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