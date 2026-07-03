Sparbankshuset, vid torget i centrala Vetlanda. Fastigheten Banken 14. Foto: Fastighetsvärlden

Nivika nära sälja allt i Vetlanda för 375 mkr

Nivika säljer tre bostadsfastigheter i centrala Vetlanda för 170 mkr och förvärvar kommersiell fastighet i den småländska orten för 33,5 mkr. Försäljningen kan bli dubbelt så stor genom ett optionsavtal avseende fastigheter för 190 mkr – om även resten av beståndet i Vetlanda avyttras. Köparen är en för Vetlanda ny investerare.

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Det är tre bostadsfastigheter i Vetlanda som Nivika avtalat om att sälja, Hygiea 3, Banken 14 och Banken 18. De ligger alla vid torget i centrala Vetlanda. Det överenskomna underliggande fastighetsvärdet uppgår till drygt 170 mkr.

Fastigheterna omfattar tillsammans drygt 10 000 kvm uthyrningsbar area med ett sammanlagt årligt hyresvärde om cirka 14,4 mkr, hyror som bolaget nyligen fått genom offensiva höjningar.

Transaktionen är villkorad av köparens finansiering och tillträde planeras ske under senare delen av tredje kvartalet 2026. Köparen är ännu hemlig, men är enligt uppgift till Fastighetsvärlden ett bolag som har sin bas i Göteborgsområdet. Läs mer i måndagens nyhetsbrev.

Samtidigt har köparen även erhållit en option att under hösten förvärva Nivikas återstående bostadsfastigheter i Vetlanda till bokförda värden om drygt 190 mkr.

Nivika har samtidigt, som en del i transaktionen, tecknat avtal om förvärv av den kommersiella fastigheten Trucken 7 i Vetlanda. Den omfattar cirka 6 500 kvm uthyrningsbar area med ett underliggande fastighetsvärde om 33,5 mkr. Tillträde är villkorat av försäljningen. Den nuvarande ägaren till den fastigheten säljer i så fall efter ett kort innehav.

Fastigheten Hygiea 1. Den tidigare Folkets Hus-fastigheten har rivits. Här ska det framöver bli bostäder. Foto: Fastighetsvärlden

I en separat transaktion har Nivika även frånträtt fastigheten Hygiea 1 i centrala Vetlanda, en byggrätt för bostäder. Försäljningen genomfördes till ett underliggande fastighetsvärde om 14,3 miljoner kronor. Det handlar om den centrala fastighet där tidigare Folkets Hus fanns, och där byggnaden rivits de senaste månaderna.

– Försäljningarna är ett led i vårt löpande arbete med att utveckla och optimera fastighetsportföljen. Genom transaktionerna frigör vi kapital samtidigt som vi skapar handlingsutrymme för fortsatta investeringar, säger Nivikas vd Sverker Källgården.

Sammantaget genomförs försäljningarna till ett underliggande fastighetsvärde cirka 2 procent under bokfört värde per 31 mars 2026.

Fastigheten Norra Delfinen 11, vid resecentrum. Foto: Fastighetsvärlden
Fastigheten Hygiea 3 vid torget. Platsen är lokalt känd som Brända tomten. Det tidigare bostadshuset på platsen  brändes ner hösten 1981 och det nya stod klart 1992. Misstänkt för branden var den man som senare blev känd som Stenbergapyromanen. Det var även han som ägde fastigheten då, enligt uppgift. Foto: Fastighetsvärlden
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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