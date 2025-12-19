Nivika säljer nio för 600 miljoner i Jönköping

Nivika har tecknat avtal om avyttring av nio bostads- och kontorsfastigheter i Jönköping till en lokal aktör.

Sammanlagt överenskommet fastighetsvärde uppgår till 597 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, och motsvarar bokfört värde. Fastigheterna omfattar totalt cirka 17.200 kvm uthyrningsbar yta och har ett årligt hyresvärde om 35,6 miljoner kronor.

Fastigheterna är Abborren 6, Advokaten 14, Advokaten 5, Arkadien 2, Bäret 1, Bäret 2, Vakten 8, Vakten 10 och Varbygeln 1.

Avyttringen är ett led i Nivikas strategi att fokusera på högavkastande fastigheter, avyttringen frigör kapital för fortsatt tillväxt längs den västsvenska triangeln. Frånträde sker under första halvåret 2026. Skierfe Advokatfirma har företrätt säljaren.

– Avyttringen av lågavkastande fastigheter på bokförda värden skapar utrymme för ytterligare förvärv som kommer ha en positiv effekt på förvaltningsresultat och kassaflöde per aktie. Försäljningen är även ett bevis på attraktiviteten i vår portfölj och att vi har relevanta bokförda värden. Vi ser fortsatt många intressanta affärsmöjligheter och utvärderar löpande förvärv, säger Sverker Källgården, vd för Nivika.

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Vetlanda, Växjö samt Västkusten. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till cirka 12,7 miljarder kronor där hyresvärdet till två tredjedelar utgörs av kommersiella fastigheter.