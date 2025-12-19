Nivika säljer nio för 600 miljoner i Jönköping

Nivika har tecknat avtal om avyttring av nio bostads- och kontorsfastigheter i Jönköping till en lokal aktör.

Annons

Sammanlagt överenskommet fastighetsvärde uppgår till 597 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, och motsvarar bokfört värde. Fastigheterna omfattar totalt cirka 17.200 kvm uthyrningsbar yta och har ett årligt hyresvärde om 35,6 miljoner kronor.

Fastigheterna är Abborren 6, Advokaten 14, Advokaten 5, Arkadien 2, Bäret 1, Bäret 2, Vakten 8, Vakten 10 och Varbygeln 1.

Avyttringen är ett led i Nivikas strategi att fokusera på högavkastande fastigheter, avyttringen frigör kapital för fortsatt tillväxt längs den västsvenska triangeln. Frånträde sker under första halvåret 2026. Skierfe Advokatfirma har företrätt säljaren.

– Avyttringen av lågavkastande fastigheter på bokförda värden skapar utrymme för ytterligare förvärv som kommer ha en positiv effekt på förvaltningsresultat och kassaflöde per aktie. Försäljningen är även ett bevis på attraktiviteten i vår portfölj och att vi har relevanta bokförda värden. Vi ser fortsatt många intressanta affärsmöjligheter och utvärderar löpande förvärv, säger Sverker Källgården, vd för Nivika.

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Vetlanda, Växjö samt Västkusten. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till cirka 12,7 miljarder kronor där hyresvärdet till två tredjedelar utgörs av kommersiella fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 15:32

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Thon i mål med köpet av börsbolaget

Läs om de fyra stora svenska fastigheterna som ingår i bolaget.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

Nya Canier gör första affären – köper i Kungens kurva

Känd trio bakom det nya bolaget.

Vasakronans jätte fullt uthyrd– H&M utökar kontor

Under året har flera nya och befintliga hyresgäster valt att stärka sin närvaro i Sergelstan, närmare bestämt i en av ...

Sverigehuset köper nytt från Magnolia och Niam

Affär med nästan hundra nybyggda bostäder.

Nobbar tvångsförvaltning i södra Stockholm

Det aktuella fastighetsbolaget planerar en investering på 400 miljoner kronor.

Castellum säljer hotellfastighet vid Heden

Smått okänd och central hotellfastighet byter ägare.

Nyfosa i affärer för 515 mkr

Läs om de nio fastigheterna, varav en i Kungens kurva.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

Efter Ericsson – tomma kontor kan bli hotell och bostäder

Förslag om 150 lägenheter, hotell och kontor.
Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Riksbankens lämnar styrräntan oförändrad

Väntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver. Riksbanken beredd att anpassa penningpolitiken om utsikterna förändras.

 Tillbaka till förstasidan