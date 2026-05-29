Nivika köper två i Jönköping

Nivika har genom två separata transaktioner förvärvat och tillträtt fastigheterna Jönköping Ädelmetallen 18 och Månsarp 1:435. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 5 800 kvm med ett underliggande fastighetsvärdet på 50 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.

Fastigheten Månsarp 1:435 är fullt uthyrd. Ädelmetallen 18 var vakant vid tillträdet, men ett nytt triple net-avtal med en löptid om sex år har därefter tecknats. Det totala årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 3,9 miljoner kronor. Förvärvet av Månsarp 1:435 finansieras delvis genom återköpta B-aktier i enlighet med befintligt bemyndigande, se nedan.

– Vi fortsätter att leverera i linje med vår strategi, förvärven i Jönköping kompletterar vårt bestånd på orten och bidrar till bolagets förvaltningsresultat, säger Sverker Källgården, vd för Nivika.

Styrelsen i Nivika har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2026, beslutat att överlåta 127 660 egna B-aktier i Nivika till Sandor & Lasses Bilservice AB till ett pris om 47 kronor per aktie, totalt 6,0 miljoner kronor. Överlåtelsen slutfördes den 29 maj 2026. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna överlåts som en del av köpeskillingen avseende Nivikas förvärv av Fastigheten Månsarp 1:435 via bolagsförvärv.

Priset per aktie är baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med S&L och motsvarar en premie om 26 procent jämfört med stängningskursen för Nivikas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 28 maj 2026. Efter överlåtelsen innehar Nivika 426 612 egna B-aktier.