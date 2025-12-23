Nivika köper kåk med Ahlsell i Helsingborg

Nivika har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Bergatrollet 3 i Helsingborg. Fastigheten, som är inom segment lätt industri/lager omfattar, 3.850 kvm uthyrningsbar yta och är fullt uthyrd till Ahlsell Sverige AB

Kvarvarande kontraktstid är cirka 5 år. Årligt hyresvärde uppgår till 5,3 miljoner kronor och överenskommet fastighetsvärde är 82,5 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.

– Vi fortsätter att leverera på den strategi som vi beslutat och kommunicerat. 2022 i december avyttrade vi vårt dåvarande bestånd i Helsingborg för att refinansiera obligationsförfall och vi har sedan dess haft en ambition att återvända. Med det här förvärvet binder vi ihop den västsvenska triangeln (E4-E6-RV40) och är positionerade för att fortsätta växa i Skåne, säger Sverker Källgården, vd för Nivika.

Tillträde planeras till 2 mars 2026.