Nivika köper i Varberg

Nivika har genomfört ett kompletteringsförvärv och tillträtt fastigheten Smältugnen 4 i Varberg. Den totala uthyrningsbara ytan omfattar cirka 1.400 kvm och har ett underliggande fastighetsvärde som uppgår till 16,5 miljoner kronor.

Fastigheten är fullt uthyrd, årligt hyresvärde uppgår till 1,4 miljoner kronor. Förvärvet finansieras med eget kapital och banklån. Rådgivare i affären var Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB.

– Förvärvet kompletterar vår portfölj i Varberg och stärker vår närvaro längs västkusten, helt i linje med vår långsiktiga strategi att expandera inom områden med god tillväxt. Fastigheten är fullt uthyrd och bidrar direkt till förvaltningsresultatet, säger Sverker Källgården, vd för Nivika.