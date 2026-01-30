Nivika i litet köp från OEM för 30 mkr

Nivika fortsätter att hålla ett högt transaktionstempo, med både stort och smått. Nu har bolaget avtalat och tillträtt industrifastigheten Backen 1:148 i Jönköping. Säljare är OEM International AB. Den totala uthyrningsbara arean omfattar cirka 5.300 kvm med ett årligt hyresvärde om 3,2 miljoner kronor. Priset är 28 mkr.

A&P var rådgivare när OEM International AB.

I samband med tillträdet ingås ett nytt 10-årigt hyresavtal med ny hyresgäst avseende hela fastigheten, med tillträde efter nuvarande hyresgästs avflyttning om cirka 1 år. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 28 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.

Byggnaden är uppförd 1968 respektive 2012 och är belägen på en tomtareal om 12 062 kvadratmeter. Den nuvarande hyresgästen Elektro Elco kommer vid tillträdet att sitta kvar i fastigheten i drygt ett år och flytta i samband med färdigställandet av deras nybyggnation på Hedenstorp.

– Vårt dotterbolag Elektro Elco har bedrivit verksamhet i lokalen sedan lång tid och fastigheten har tjänat verksamheten väl. Vi ser fram mot fortsatt expansion i nya lokalerna på Hedenstorp som kommer stå klara 2027, säger Rikard Tingvall, ekonomidirektör på OEM International.

Nivika har under januari även slutfört förvärven av fastigheterna Jönköping Vattenpasset 1 och Överkanten 4, i enlighet med tidigare kommunicerade transaktioner. Det sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till 69 miljoner kronor och omfattar totalt 4 835 m² uthyrningsbar yta. Fastigheterna angränsar till Nivikas befintligt ägda bestånd på orten, vilket stärker Bolagets etablerade kluster i området och bidrar till ytterligare förvaltningsmässiga synergier.

På Överkanten 4 kommer hyresgästanpassningar genomföras till nya hyresgäster för cirka 10 miljoner kronor, efter slutförda anpassningar beräknas fastigheterna generera ett totalt hyresvärde om 6,8 miljoner kronor. Initial förvärvsyield uppgår till 6,8 procent.

– Förvärven i Jönköping ligger i linje med vår strategi att fortsätta växa inom högavkastande fastigheter i attraktiva lägen. De planerade anpassningarna stärker driftnettot och bidrar till ett långsiktigt stabilt kassaflöde, samtidigt som de bekräftar vår position som en attraktiv och långsiktig hyresvärd, säger Sverker Källgården, VD för Nivika.