Nivika hyr ut 5.400 kvm i Småland

Nivika har under de senaste veckorna tecknat två nya hyresavtal i Ljungby och Värnamo omfattande cirka 5.400 kvm. Det totala årliga hyresvärdet uppgår till 4,7 miljoner kronor, med en genomsnittlig avtalstid på tio år.

Det totala årliga hyresvärdet uppgår till 4,7 miljoner kronor, med en genomsnittlig avtalstid på tio år. Avtalen avser en tidigare vakant fastighet i Ljungby med Lager 157 som ny hyresgäst respektive en utbyggnation av en befintlig fastighet på Bredasten i Värnamo där DS Smith Packaging Sweden är hyresgäst.

– Uthyrningarna är ett kvitto på våra fastigheters attraktiva lägen och våra goda relationer med existerande hyresgäster. Vi upplever fortsatt en god efterfrågan på lokaler i våra marknader och har flertalet spännande dialoger med potentiella kunder. De nya uthyrningarna har en hög överskottsgrad och bidrar positivt till vårt resultat, säger Rasmus Olsson, uthyrningschef på Nivika.