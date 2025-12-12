Nivika hyr ut 4.800 kvm i Värnamo

Nivika har tecknat hyresavtal med Lövstjärnan Fabriks AB, avseende industrilokaler i Nivikas befintliga fastighetsbestånd på Bredastens industriområde i Värnamo. Lokalerna omfattar cirka 4.800 kvm med ett årligt hyresvärde som uppgår till 4,8 miljoner kronor.

Hyresperioden inleds den 1 januari 2026 och har en initial avtalsperiod på sju år.

Avtalet är ett grönt hyresavtal som är utformat med fokus på långsiktighet och hållbarhet, vilket ligger i linje med Nivikas ambition att skapa värde för både hyresgäst och samhälle.

– Den aktuella uthyrningen är ett bevis på Bredastensområdets attraktivitet och vår förmåga att erbjuda moderna lokaler som efterfrågas av hyresgästerna. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på kommersiella lokaler utmed den västsvenska triangeln, säger Sverker Källgården, vd för Nivika.

– Bredastensområdet i Värnamo är en naturlig plats för vår första etablering, dels det starka logistiska läget med direkt anslutning till E4, dels tillgången till den arbetskraft som är nödvändig för vår typ av verksamhet, säger Bertil Stridh, styrelseledamot Lövstjärnan Fabriks AB.