Nivika förvärvar fem i Falkenberg för 225 mkr

Nivika har i Falkenberg förvärvat fastigheterna Borret 2, Bussen 3, Ekobilen 4 & 8 samt Macken 1. De omfattar totalt 12.400 kvm uthyrningsbar yta med ett underliggande fastighetsvärde som uppgår till 225 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda och årligt hyresvärde uppgår till cirka 16,3 miljoner kronor.



A&P Fastighetstransaktioner AB har företrätt köparen.

Förvärvet finansieras med eget kapital, banklån och delvis med återköpta B-aktier.

– Med detta förvärv fortsätter vi att växa med högavkastande fastigheter längs Västkusten och stärker ytterligare vår närvaro utmed E6 och den västsvenska triangeln. Förvärvet ligger i linje med vår strategi och bidrar positivt till Bolagets förvaltningsresultat. Genom att återigen använda återköpta aktier som betalningsmedel välkomnar vi tre nya aktieägare i Nivika. Vi ser fortsatt goda möjligheter till attraktiva och värdeskapande affärer i regioner med stark tillväxtpotential, säger Sverker Källgården, vd för Nivika.

Styrelsen i Nivika har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2025, beslutat att överlåta 212.766 egna B-aktier i Nivika, 159.148 aktier till Rialto Properties AB, 26.809 aktier till VerVal AB och 26.809 aktier till Marcus & Son AB, till ett pris om 47 kronor per aktie, totalt 10 miljoner kronor.

Överlåtelsen slutfördes den 24 oktober 2025. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna överlåts som en del av köpeskillingen avseende Nivikas förvärv av fastigheterna via bolagsförvärv.

Priset per aktie är baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med Rialto, VerVal och Marcus & Son och motsvarar en premie om 11 procent jämfört med stängningskursen för Nivikas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 23 oktober 2025. Efter överlåtelsen innehar Nivika 592.158 egna B-aktier.

