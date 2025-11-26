Bolaget försvarar och motiverar höjningen
Kommenterar den begärda hyreshöjningen.
Kommenterar den begärda hyreshöjningen.
Vd Pål Ahlsén berättar.
Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.
Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.
Har på några få år byggt en betydande logistikportfölj i USA.
Nu redovisas placeringarna 20–50.
”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.
Savills Nordenansvarig pekar ut investerare från ett land som kommer att investera.
Louise Hellman Strand, vd 7A, om att företag, och fastighetsägare, ser värdet av coworking och att marknaden är beredda att betala för tjänsten.
Carl Ek Fastigheter vill göra unika projekt som sticker ut – gärna landmärken – och har blivit en av de ledande bolagen i sin nisch. Nu vill bolaget också ta ledartröjan inom hållbarhet.
Blir istället endast en mindre påbyggnation.
”Det finns många möjligheter på dagens marknad som vi ska ta tillvara”.
Statens Fastighetsverks hittills mest omfattande projekt.
Affär med två fastigheter växer sannolikt till tre.