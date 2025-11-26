Bolaget försvarar och motiverar höjningen

Kommenterar den begärda hyreshöjningen.

Idag kl. 10:00

Pizza Hut i rekonstruktion

25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.

Idag kl. 08:02

SHF slår till och köper 27.000 kvm handel

Stora livsmedelskedjor och kända lågpriskedjor är hyresgäster.

Börsbolag vill höja hyrorna med upp till 65%

Extremt anser Hyresgästföreningen om yrkandet. Förhandlingarna har strandat.

Bolaget försvarar och motiverar höjningen

Ny strategi vid Castellum

Vd Pål Ahlsén berättar.

Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor

Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.

”Vi jagar inte kvadratmeter”

Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.

EQT gör rekordaffär

Har på några få år byggt en betydande logistikportfölj i USA.
Topplista

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 20–50.

Göteborg och Corem ger upp sitt svar på Kødbyen

”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.
Kallenvret Savills Norge

Kallenvret: Norsk våg av pengar till Sverige

Savills Nordenansvarig pekar ut investerare från ett land som kommer att investera.

”Det är en otroligt viktig bransch”

Louise Hellman Strand, vd 7A, om att företag, och fastighetsägare, ser värdet av coworking och att marknaden är beredda att betala för tjänsten.
Carl Ek Fastigheter.

”Ska bygga bäst, inte mest”

Carl Ek Fastigheter vill göra unika projekt som sticker ut – gärna landmärken – och har blivit en av de ledande bolagen i sin nisch. Nu vill bolaget också ta ledartröjan inom hållbarhet.

Efter nobben från regeringen – så blir centrala Västerås

Blir istället endast en mindre påbyggnation.

Värvar Hjortzén från Besqab

”Det finns många möjligheter på dagens marknad som vi ska ta tillvara”.

Skanska får i uppdrag att bygga om operan

Statens Fastighetsverks hittills mest omfattande projekt.

Planerar köpa tre fastigheter – ett tidigare storfängelse

Affär med två fastigheter växer sannolikt till tre.

