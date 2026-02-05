Niklas & Friends tar över efter Urban Deli hos AL i Sickla

Sickla får ett nytt tillskott när Niklas & Friends tar över den välkända lokalen där restaurang Urban Deli tidigare låg.

Den nya restaurangen smygöppnar under februari.

– Smygöppningen ger oss möjlighet att komma i gång, lära känna våra gäster och låta platsen utvecklas på ett naturligt sätt. Det känns extra roligt att få göra det på hemmaplan – jag och flera av mina friends är från Nacka, så Sickla ligger oss väldigt varmt om hjärtat, säger Niklas Nordberg, grundare av Niklas & Friends.

Niklas & Friends ser långsiktigt på etableringen i Sickla och har ett nära samarbete med fastighetsägaren Atrium Ljungberg kring områdets fortsatta utveckling.

– Vår ambition är enkel: att skapa en av stans härligaste kvarterskrogar – en plats man gärna tittar in på ofta, känner sig hemma i och alltid är välkommen till, säger Niklas.