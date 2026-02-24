Niclas Sundgren lämnar vd-stolen på Liljewall

Efter sex år som vd på Liljewall har Niclas Sundgren meddelat styrelsen att han önskar lämna sitt uppdrag. Han stannar kvar i sin nuvarande roll tills en ersättare är på plats, för att sedan växla över till ett strategiskt fokus på kund- och affärsutveckling.

– Det har varit en fantastisk resa att få leda Liljewall under dessa år. Att få lämna över stafettpinnen i ett läge där vi ser en ljusnande marknad och en växande uppdragsmängd känns helt rätt. Jag ser nu fram emot att skifta fokus och helhjärtat bidra till bolagets framsteg genom kund- och affärsutveckling, något som ligger mig varmt om hjärtat, säger Niclas Sundgren, VD på Liljewall.

Rekryteringsprocessen för att finna Liljewalls nästa vd påbörjas omgående av styrelsen.

– Vi är glada över att Niclas fortsätter hos oss. Det innebär ett odramatiskt och tryggt skifte och att verksamheten drivs vidare med full stabilitet medan vi rekryterar nästa VD. Niclas har haft en viktig roll i bolagets utveckling och tillväxt, och hans fortsatta engagemang ger oss både kontinuitet och kraft framåt, säger styrelseordförande Andreas Svartling.