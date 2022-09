Niams infrastrukturfond miljardsatsar på solparker

När solparkerna väl är etablerade kommer det innebära en årlig produktion på 500 GWh motsvarande hushållselen för 120 000 hushåll i mellersta och södra Sveriges där bristen på el är som störst.

Utvecklingen av de två första solparkerna under ramavtalet är redan igång och omfattar 80 MW vardera. Östra Eneby utanför Norrköping är en av parkerna och den som har kommit längst. Det är ett markområde som har utmärkta förutsättningar för solel, god tillgång till elnätsinfrastruktur och där planerna har tagits emot positivt av närboende. Prognosen är att solparken ska kunna färdigställas till årsskiftet 2024/2025. Målsättningen är att starta utveckling av ytterligare ett antal solparker under ramavtalet under de kommande två åren.

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare av fastigheter och startade 2021 sin första infrastrukturfond. Genom samarbetet med Solkompaniet avser Niam att finansiera både utveckling och byggnation av solparkerna.

– Sverige har bra förutsättningar för solparker, gott om mark och bra solinstrålning i våra långa kustområden. Niam ser mycket positivt på att medverka till att solparker blir en viktig del av det svenska energisystemet. Sveriges elbehov förutspås fördubblas genom den elektrifiering som nu sker och sol kan relativt snabbt möta en del av den ökade efterfrågan i södra Sverige där behovet i närtid är som störst, säger Sverker Åkerblom, vd på Niam Infrastructure.

Sverige har sedan ett antal år en solelboom för takinstallationer, där villaägarna står för hälften av den installerade effekten. Utbyggnaden av solparker däremot har knappt startat, trots att potentialen i Sverige är mycket stor. De extremt höga sommarpriserna på el visar att behovet av ny elproduktion är stort i mellersta och södra Sverige. Solparkerna, där all produktion sker dagtid skulle därmed vara en viktig del i lösningen för att öka tillgången på el när den behövs som mest.

– Solkompaniet har byggt solparker sedan starten 2010, men det är först nu som storleken på parkerna gör att de blir en viktig del i vår elförsörjning. Bara den första solparken som vi ska utveckla och bygga åt Niam motsvarar lika mycket som byggts historiskt i Sverige fram till 2021, säger Axel Alm, vd på Solkompaniet.