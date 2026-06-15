Niam vräker hyresgäst i Bromma efter medieuppgifter

Niam vräker hyresgästen Bromma hus efter att Aftonbladet i en serie artiklar granskat verksamhet som bedrivs där.

Det gäller fastigheten Gjutmästaren 5 på Masugnsvägen 28. Niam köpte den aktuella fastigheten från HSB sommaren 2020. Fastigheten innehåller 7 300 kvm uthyrbar yta.

Under Niams tid som fastighetsägare har bolaget inte haft några invändningar mot att byggnaden använts som vandrarhem, uppger Aftonbladet.

Eftersom det är en gammal fabrik måste Bromma hus ha ett tillfälligt bygglov som ska förnyas med jämna mellanrum.

I Aftonbladets granskning framkommer att många bor permanent i fastigheten. Det finns även många som bor där med bidrag från flera kommuners socialförvaltningar. Kostnaden är 250 kronor natten.

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Erik Rydström, ansvarig för Niams investering i fastigheten, berättar för Aftonbladet.

”Hyresgästen har upp till nio månader på sig att avveckla och lämna lokalerna. Om det som Aftonbladet påstår stämmer, så har hyresgästen brutit mot avtal och lagar, vilket kan påskynda processen”.

Kontraktet med Bromma hus är nu uppsagt. Byggnaden ska tömmas, saneras och sen lämnas tom i väntan på rivning. Planen är fortsatt bostadsutveckling i området.