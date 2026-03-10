Niam och Obos satsar på 720 bostäder i Haninge

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2026 om två markanvisningsavtal med aktörerna Niam och Obos, som möjliggör nya bostadskvarter med tillsammans cirka 720 lägenheter, två nya förskolor, parkeringsgarage samt nytt entrétorg och shoppingstråk i anslutning till Haninge Centrum och Nynäsvägen.

– Det här är en historisk satsning på den regionala stadskärnan i Haninge. Nya stadskvarter med bostäder i ett attraktivt läge byggs upp parallellt med att vi skapar en trygg och mer levande stadsmiljö med torg och nya stråk för restauranger, handel och service i centrala Handen, säger Linus Björkman (M), kommunalråd och samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Haninge kommun.

Nästa steg i planarbetet är samråd för respektive projekt, som planeras att ske under våren.

Det reviderade intentions- och markanvisningsavtalet med Niam omfattar cirka 430 bostäder i nybyggnationer norr och söder om Haninge centrum, tillsammans med ett nytt entrétorg vid Runstensstråket med bostadshus, förskola om fyra avdelningar och nya shoppingstråk med mera.

Markanvisningsavtalet med Obos omfattar cirka 290 nya bostäder på Runstenstomten, där den gamla Runstensskolan låg, tillsammans med ett parkeringsgarage under bostadskvarteret och en ny förskola med 6 till 9 avdelningar.

