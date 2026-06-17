Niam och Nordfeldt byggstartar 131 bostäder i Upplands Väsby

Niam och Nordfeldt byggstartar 131 hyreslägenheter i centrala Upplands Väsby – ett projekt med fokus på klassisk stadsarkitektur, inkluderande boendemiljöer och långsiktig hållbarhet.

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Projektet omfattar totalt 7 104 kvadratmeter bostadsyta, med lägenheter om ett till fyra rum och kök. Därutöver ingår en verksamhetslokal om 72 kvadratmeter samt garage med parkeringsplatser. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och uppnå energiklass B.

Upplands Väsby är en expansiv del av Stockholmsregionen med ett attraktivt läge mellan Stockholm och Arlanda. Med gångavstånd till pendeltåg, Väsby Centrum och naturområden i direkt anslutning erbjuder platsen goda förutsättningar för ett hållbart och servicenära vardagsliv.

– Niam har över tid ägt och utvecklat omkring 14 000 bostäder och fortsätter att fokusera på attraktiva projekt i starka tillväxtlägen. Stockholm är en viktig marknad för oss, och det här projektet är ett bra exempel på vårt långsiktiga engagemang i svensk bostadsutveckling, säger Rikard Henriksson, Head of Niam Real Estate.

– Vi har en tydlig ambition att fortsätta vara en ledande aktör på den svenska och nordiska bostadsmarknaden. Projektet i Upplands Väsby är ett bra exempel på hur vi, parallellt med utveckling i egen regi, tillsammans med partners kan skapa attraktiva och kvalitativa bostäder i lägen där människor vill bo, säger Henrik Gerdin, Fund Manager, Niam.

– Vi har arbetat målmedvetet för att skapa ett kvarter som känns självklart på platsen – arkitektoniskt, socialt och miljömässigt. Att vi nu kan sätta igång med projektet är en milstolpe som vi är mycket stolta över, säger John Lindell, vd, Nordfeldt.

– Allt som byggs i Upplands Väsby ska hålla hög kvalitet, vara långsiktigt och göra platsen bättre. Det här projektet gör verkligen det. Det är ett bra och välkommet tillskott, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

Byggstart sker i juni 2026 med beräknad inflyttning sommaren 2028. Totalentreprenör är Nexcon och arkitektbyrå är Kaminsky Arkitektur.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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