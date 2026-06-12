Niam lanserar nytt forum för unga talanger

Niam har tagit initiativet till en frukost för Young Professionals inom fastighetsbranschen. Syftet med gruppen är att skapa ett förtroendefullt forum för nästa generation inom Nordic Real Assets Private Equity.

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Den första frukosten ägde rum i tisdags och tolv utvalda unga talanger, från nio olika fastighetsinvesterare, medverkade.

– Unga professionals sitter ofta nära modellerna, investerardialogen och marknadssignalerna – och fångar tidigt upp när förutsättningarna förändras. Frågan är om deras perspektiv också tas tillvara där besluten formas? Tanken är att gruppen i detta forum ska kunna hjälpa varandra och även inspireras av varandra, säger Charlotte Kvande Hay på Niam som är Capital Formation Associate och projektledare för intiativet.

Niams vd Axel Karlsson:

– Det finns många forum för de 70-åriga gubbar, som ägnar tid åt att tala om gamla deals, om jag överdriver något. Det finns många unga som har fantastiska idéer som av olika anledningar inte når fram till investeringskommitteerna eller liknande. I forumet kan gruppen diskutera vägar framåt. Till exempel hur man kan använda AI på ett smart sätt, utan att stöta på motstånd.

Deltagarna vid tisdagens frukost kom från bland annat Areim, Slättö, Capman, Alma Property, AP4, Revelop och Alecta. Alla under 37 år.

Charlotte Kvande Hay och Axel Karlsson.

Charlotte Kvande Hay och Axel Karlsson konstaterar att branschen förändras snabbare än de traditionella forumen.  Kapitalet har blivit mer selektivt, LP:s ställer hårdare frågor och gamla kalkylantaganden håller inte alltid längre.

– Därför behövs nya format där nästa generation kan diskutera vad som faktiskt händer i marknaden, bortom officiella budskap och formella presentationer. Det som sägs i rummet stannar där, men insikterna kan bidra till bättre judgment, skarpare beslut och en mer relevant branschdialog, säger Charlotte Kvande Hay.

– Nu har vi dragit igång detta i liten skala och antalet deltagare kan utökas. Det är inte heller självklart att Niam behöver hålla i detta. Vill något annat bolag co-organisera så är vi öppna för det, säger Axel Karlsson.

Charlotte Kvande Hay lägger till att hon uppskattar att initiativ som dessa uppmuntras från Niams ledning.

– Det var en grym start på dagen då alla som deltog bidrog med stort engagemang. Gruppen har redan flera idéer på hur vi kan forma detta framåt, vilket är superkul. Jag tror att det är ganska “old school” att tänka att de bästa idéerna alltid ska utvecklas internt. Tvärtom kan ett öppet kunskapsutbyte skapa positiva effekter.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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