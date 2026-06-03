Niam köper nytt i Enköping från CBRE IM

Niam har förvärvat två nyproducerade bostadsfastigheter i Enköping från en sluten fond som förvaltas av CBRE Investment Management. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

Annons

NorthCap har varit säljarens rådgivare.

Fastigheterna, som färdigställdes under 2023–2024, omfattar totalt 189 högkvalitativa hyreslägenheter med en uthyrningsbar yta om cirka 8 925 kvadratmeter.

Fastigheterna är centralt belägna i Enköping och erbjuder goda kommunikationer till Uppsala och Västerås, samt en restid på cirka 40 minuter med tåg till Stockholm.

På platsen finns en Ica-butik, men den ingår inte i transaktionen.

Fastigheterna är fullt uthyrda med ”överkomliga” hyresnivåer och har moderna tekniska standarder. De uppvisar även starka hållbarhetsmeriter, bland annat genom certifiering enligt Sweden Green Building Council Silver samt BREEAM In-Use Very Good.

– Detta förvärv speglar vår fortsatta övertygelse om den svenska bostadsmarknaden, där vi ser en långsiktigt stark efterfrågan på moderna hyresbostäder. Vår strategi är att investera i bostadsfastigheter av hög kvalitet som genererar stabila kassaflöden genom olika marknadscykler, samtidigt som vi skapar långsiktigt värde genom aktiv fastighetsförvaltning, säger Rikard Henriksson, chef för Niam Real Estate.

– Investeringen i Enköping passar väl in i vår långsiktiga bostadsstrategi. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på högkvalitativa hyresbostäder på växande regionala marknader. Fastigheterna är moderna, välbelägna och redan fullt uthyrda, vilket ger en stark och stabil intäktsbas från dag ett. Vi ser fram emot att arbeta vidare med dessa fastigheter för att ytterligare stärka deras utveckling och avkastning över tid, säger Victor Wettergren, fondförvaltare på Niam.

CBRE Investment Management sålde i december 2025 totalt 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund till Folksam.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 09:37

Ny arena vid Globen omkullkastar stora planer

Castellum, Wallenstam och Åke Sundvalls stora planer i fortsatt limbo.

Klövern planerar 700 bostäder i Solna – Peab varit sköldpadda

Stor fastighet som ingick i miljardpaket.

H&M skiftar vid Stureplan

Ny butik öppnar hos Vasakronan.

ByggVesta säljer till Telge för 255 mkr

Ytterligare en affär med kommunalt bostadsbolag på köpsidan.

Varma sålde Atrium Ljungberg-aktier för 1,1 miljarder

Fjärde största ägare sålde samtliga sina aktier.

Skanska tecknar 10-årigt hyresavtal i Olivin

Kontorsprojektet nu uthyrt till 93 procent.

Titania skapar nytt och utmanar Hyresgästföreningen

Einar Janson: ”Det var inte så systemet var tänkt att fungera då det utvecklades”.

Magnus Månsson får nobben i Falkenberg

Politiker: ”Det tillhör inte vanligheterna att vi avslutar ett avtal så här”.

Prisma nu nära 11 miljarder

Ser goda möjligheter till att växa ännu mer inom livsmedelsfastigheter.

Vasakronan redo att bygga 20 000 kvm

Nytt projekt på gång och stor efterfrågan. Se bilder på hur det kommer att se ut.

Axfast och Scandic skapar rekorddjupt hotell i CBD

135 rum. Delvis stått tomt sedan 1959. Unikt hotell.  ”Helt extraordinärt läge”.

Areim köper allt från duon Urban Partners och Invela

Miljardaffär med 33 fastigheter klar. Läs FV:s bedömning av priset.

Hemsö säljer ej strategiska fastigheter

Friköper en tomträttsfastighet för att skapa 19 000 kvm nya byggrätter.

Ändrar till mer bostäder och färre lokaler i Riksby

Delar ut ny markanvisning, läs om buden. Förändrade villkor för Fastpartners storsatsning.

Jackpot - hyr ut hela det tidigare kasinohuset

”Vi är övertygade om att de nya hyresgästerna både kommer att förvalta det arvet och ta in huset i en helt ny era”.

 Tillbaka till förstasidan