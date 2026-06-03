Niam köper nytt i Enköping från CBRE IM

Niam har förvärvat två nyproducerade bostadsfastigheter i Enköping från en sluten fond som förvaltas av CBRE Investment Management. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

NorthCap har varit säljarens rådgivare.

Fastigheterna, som färdigställdes under 2023–2024, omfattar totalt 189 högkvalitativa hyreslägenheter med en uthyrningsbar yta om cirka 8 925 kvadratmeter.

Fastigheterna är centralt belägna i Enköping och erbjuder goda kommunikationer till Uppsala och Västerås, samt en restid på cirka 40 minuter med tåg till Stockholm.

På platsen finns en Ica-butik, men den ingår inte i transaktionen.

Fastigheterna är fullt uthyrda med ”överkomliga” hyresnivåer och har moderna tekniska standarder. De uppvisar även starka hållbarhetsmeriter, bland annat genom certifiering enligt Sweden Green Building Council Silver samt BREEAM In-Use Very Good.

– Detta förvärv speglar vår fortsatta övertygelse om den svenska bostadsmarknaden, där vi ser en långsiktigt stark efterfrågan på moderna hyresbostäder. Vår strategi är att investera i bostadsfastigheter av hög kvalitet som genererar stabila kassaflöden genom olika marknadscykler, samtidigt som vi skapar långsiktigt värde genom aktiv fastighetsförvaltning, säger Rikard Henriksson, chef för Niam Real Estate.

– Investeringen i Enköping passar väl in i vår långsiktiga bostadsstrategi. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på högkvalitativa hyresbostäder på växande regionala marknader. Fastigheterna är moderna, välbelägna och redan fullt uthyrda, vilket ger en stark och stabil intäktsbas från dag ett. Vi ser fram emot att arbeta vidare med dessa fastigheter för att ytterligare stärka deras utveckling och avkastning över tid, säger Victor Wettergren, fondförvaltare på Niam.

CBRE Investment Management sålde i december 2025 totalt 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund till Folksam.