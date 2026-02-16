Niam köper logistikfastighet från Tosito

Niam har förvärvat en nyutvecklad logistikfastighet i Jönköping från Tosito. Den innehåller nästan 20 000 kvm lokaler. Priset är hemligt.

Nordic Property Advisor initierade och agerade köprådgivare i affären.

Fastigheten, som färdigställdes under 2024, omfattar 19 525 kvadratmeter logistikyta av högsta klass och är strategiskt belägen i Torsvik i Jönköping, med direkt anslutning till E4:an – mitt i Sveriges etablerade logistiktriangel.

Fastigheten, som heter Flahult 80:12, är fullt uthyrd till Freja, en ledande nordisk logistikleverantör, genom ett långsiktigt hyresavtal. Den har moderna och flexibla specifikationer och är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Därutöver har Niam nyligen förvärvat en portfölj om 24 000 kvm bestående av två moderna logistikfastigheter i Jordbro och Jönköping. Fastigheterna är uthyrda till Rexel och Eldon/nVent och förvärvades från en nordisk fond med internationella investerare.

Förvärven är i linje med Niams fastighetsstrategi att investera i välbelägna logistikfastigheter i Norden, där utbuds- och efterfrågeförutsättningarna är starka och möjligheter för värdeskapande genom aktiv förvaltning finns.

– Denna transaktion stärker vårt långsiktiga engagemang i logistiksektorn och utökar vår portfölj om cirka 350 000 kvm genom riktade förvärv, aktiv förvaltning och utveckling. Vår logistikplattform bygger på stabila och diversifierade intäktsströmmar från fastigheter som möter den växande efterfrågan på framtidssäkra och hållbara logistiklösningar. Vi ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete med våra hyresgäster, säger Henrik Gerdin, Fund Manager på Niam.

– Vi är väldigt glada över att ha genomfört den här affären med Niam Real Estate. Det här är ett fantastiskt exempel på en lyckad projektutveckling och visar på den hållbara vidarelevnad som vi strävar efter i alla våra projekt. Vi är stolta över fastigheten och glada över att den nu kommer att förvaltas på ett professionellt och omsorgsfullt sätt av sin nya ägare, säger Tommy Fritz, VD på Tosito.