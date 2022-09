Niam i Norge växer – rekryterar landschef och associate director

Roland och Smørgrav driver idag Led Management som under de senaste åren har haft ett nära strategiskt samarbete med Niam, dessförinnan har båda varit verksamma inom Arctic Real Estate Development och DNB Markets. Morten Roland tillträder rollen som landschef och Bjørn Olav Smørgrav anställs som Associate Director, med början i januari 2023.

– Med Morten Roland som ansvarig för Niams norska verksamhet har vi goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i Norge. Niam har betydande investeringskapacitet och den norska marknaden är en viktig del för Niams nordiska fonder, säger Rikard Henriksson, Managing Partner på Niam.

– Bjørn Olav och jag ser fram emot ett ännu närmare samarbete med Niam från och med årsskiftet och tillsammans med resten av det norska teamet kommer vi att göra flera spännande affärer framöver. Niam har ett starkt varumärke och ett imponerande professionellt system med kvalitet i alla led. Vi är en bra match – vår marknadskunskap i kombination med Niams nätverk av investerare och medel som ska investeras.

Under det senaste året har Niam Norge genomfört tre core-plus investeringar. Nu söker teamet både Core Plus och Value Add-fastigheter där även partnerskap kommer att stå på agendan i större utsträckning än tidigare.