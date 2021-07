Niam i framtidsaffär i Jönköping

Med tillträde under 2023 avser Niam att förvärva tre punkthus med totalt 193 bostäder i Huskvarna i Jönköpings kommun.

Niam har tecknat ett forward commitment-avtal om att förvärva 193 hyresrätter under utveckling, belägna i Huskvarna i Jönköpings kommun. De tre punkthusen med 10, 12 respektive 14 våningar beräknas vara helt färdigställda under 2023. Niam kommer tillträda dem i tre etapper, som beräknas bli kvartal 2, 3 och 4 under det året.

Affären är villkorad av att investeringsstöd blir beviljat.

Christian Ekberg, Director Acquisitions på Niam kommenterar affären:

– Dessa attraktiva och energieffektiva bostäder kommer erbjuda våra hyresgäster ett modernt hem att trivas i. Fastigheterna är ett bra tillskott som stärker vår växande bostadsportfölj. Vi ser nu fram emot ett fortsatt bra samarbete med HP Boendeutveckling och Ulricehamns Betong AB som ansvarar för produktionen.

– Lägenhetena är 1-3 rok, mellan 32 och 75 kvm stora, där merparten av lägenheterna får en stor inglasad balkong med möjlighet till utsikt över Vättern, säger Carolina Axelsson, byggherre och vd för Ulricehamns Betong.

Byggnaderna utrustas med solceller på taken.

Newsec var säljrådgivare i affären.