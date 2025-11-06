Fastigheten Smultronet 6. Foto: Fastighetsvärlden

Niam hyr ut hel fastighet på Kungsholmen till myndighet

Niam Real Estate hyr ut hela kontorsfastigheten Smultronet 6 om 12.400 kvm på Fleminggatan på Kungsholmen i Stockholm till statlig myndighet.

Avanti Partners agerade rådgivare i förhyrningen.

Niam Real Estate har tecknat ett sexårigt hyresavtal med en svensk statlig myndighet som hyr hela fastigheten Smultronet 6 på Fleminggatan i centrala Stockholm. Uthyrningen omfattar samtliga 12.400 kvadratmeter moderna och flexibla kontorsytor i ett attraktivt innerstadsläge på Kungsholmen.

– Vi är mycket glada att välkomna en hyresgäst av den här kalibern till Fleminggatan. Avtalet bekräftar fastighetens höga standard och utmärkta läge, och ligger helt i linje med vår strategi att utveckla och förvalta hållbara kontorsmiljöer i centrala Stockholm, säger Rikard Henriksson, Head of Real Estate på Niam Group.

Byggnaden, som Niam förvärvade från Union Investment i slutet av 2023, har genomgått en omfattande modernisering för att erbjuda samtida och hållbara kontorslösningar. I dag erbjuder fastigheten en modern arbetsmiljö som uppfyller högt ställda krav på tillgänglighet, funktionalitet, komfort och miljöprestanda.

Dialog har skett med myndigheten i 1,5 år och kontrakt signades under våren 2025.

– Det har funnits ett stort intresse för fastigheten och vi har haft dialoger med många intressenter, säger Ola Kolmert, business developer hos Niam till Fastighetsvärlden.

Han vill inte säga vad hyresnivån ligger på men säger att det är den hyresnivån som man initialt har velat ha ut.

