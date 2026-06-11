Niam hyr ut 2 200 kvm till ÖoB på Solåsen

Solåsen Handel växer med 2 200 kvm då ÖoB nyetablerar i området i en nybyggd del av handelsområdet. ÖoB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal för etablering i Solåsen Handel i Jönköping. Planerad öppning är i början av 2027.

Niam har genomfört uthyrningen i samarbete med N2L Förvaltning som är specialiserad på kommersiell utveckling av handelsfastigheter.

Etableringen markerar ett viktigt steg i ÖoB:s fortsatta omdaning av butikerna i Sverige.

– ÖoB blir ett starkt tillskott till Solåsen handel och kompletterar befintligt utbud på ett mycket bra sätt. Vi är glada över att kunna välkomna dem till Solåsen och bidra till deras satsning i Sverige, säger Martin Bjöörn på Niam.

– Solåsen Handel är ett väletablerat handelsområde med ett starkt och brett utbud, vilket gör det till ett strategiskt läge för ÖoBs nysatsning, säger ÖoBs fastighetschef Magnus Schön.

– ÖoB blir den tredje nyetableringen som offentliggörs under senaste månaderna, efter Mister York och Thansen. Den nya butiken stärker handelsplatsens attraktionskraft ytterligare och Solåsen Handels position som regionens ledande externhandelsplats, säger Jan-Christer Nilsson på N2L Förvaltning.