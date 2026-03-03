Niam hyr ut 12 000 kvm i Örebro

Niam Real Estate har, tillsammans med Nordsten Development, tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Exacta Logistics i logistikfastigheten MainHub Örebro. Hyresavtalet omfattar cirka 12 000 kvm, vilket motsvarar ungefär hälften av fastighetens totala uthyrningsbara yta.

MainHub Örebro, som färdigställdes i december 2025, erbjuder moderna och flexibla logistikytor i ett strategiskt läge med starka kommunikationer för effektiv regional och nationell distribution. I samband med inflyttningen genomförs hyresgästanpassningar för att ytterligare optimera lokalerna för Exacta Logistics verksamhet.

– Denna uthyrning bekräftar vår tilltro till logistiksegmentet och till strategiskt belägna regionala hubbar som Örebro. Den underliggande efterfrågan på moderna och hållbara logistikfastigheter är fortsatt stark. Vår strategi är att investera i och utveckla högkvalitativa tillgångar som stödjer våra hyresgästers långsiktiga tillväxt och samtidigt levererar stabila kassaflöden över konjunkturcykler, säger Rikard Henriksson, Head of Niam Real Estate.

– Vi är mycket glada över att välkomna Exacta Logistics till MainHub Örebro. Anläggningen är idealiskt utformad för modern logistikverksamhet, och vi anpassar nu lokalerna för att stödja Exactas fortsatta expansion, säger Philip Matséus, Asset Manager, Niam Real Estate.

– Etableringen i Örebro är ett viktigt steg i vår tillväxtresa. Anläggningen stärker vår förmåga att möta kundernas behov och vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap med Niam, säger Lukas Hågestam Lindell, vd för Exacta Logistics.

Cirka 12 000 kvm återstår för uthyrning i fastigheten, med flexibilitet att rymma en eller två ytterligare hyresgäster.