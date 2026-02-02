Niam förvärvar bostadsfastighet i centrala Köpenhamn

Niam Real Estate har slutfört förvärvet av en bostadsfastighet i centrala Köpenhamn från ett globalt investment- och förvaltningsbolag. De kommersiella villkoren för transaktionen har inte offentliggjorts.

Fastigheten, som färdigställdes 2024, består av 96 lägenheter med både långtids- och korttidsboenden. Den är attraktivt belägen i ett levande område med hög bostadsattraktivitet, nära kollektivtrafik, lokala bekvämligheter och grönområden.

Fastigheten är byggd enligt höga specifikationer, har en stark ESG-profil och var fullt uthyrd vid övertagandet. Detta understryker den robusta efterfrågan på bostäder i området och fastighetens långsiktiga investeringspotential.

Förvärvet ligger i linje med Niams strategi att investera i välbelägna bostadsfastigheter i Norden, där grundläggande utbud- och efterfrågefaktorer är starka och där möjligheter för värdeskapande genom aktiv förvaltning finns.

– Vi är glada över att ha slutfört detta förvärv i centrala Köpenhamn, som ligger helt i linje med vårt fokus på urbana bostadsfastigheter som vi ser har tydlig efterfrågan från hyresgäster, säger Victor Wettergren, Fund Manager för Core-Plus-strategin på Niam.

Niam har redan gedigen erfarenhet av att förvalta bostadsfastigheter i Danmark, vilket denna fastighet kommer att dra nytta av.

– Vi ser fram emot att utveckla fastigheten genom att kombinera vår lokala kunskap om den danska hyresmarknaden med ett kundorienterat perspektiv på hur fastigheten kan drivas och optimeras framöver, säger Jacob de Lichtenberg, Country Manager Danmark på Niam.

