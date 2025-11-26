Niam förvärvar 181 radhus i Danmark

Niam Real Estate har tecknat ett köpeavtal för förvärvet av 181 radhus byggda 2025. Husen är belägna i Vejle och Middelfart, en del av den dynamiska Triangelregionen i Danmark.

Från och med den 1 december 2025 blir bostäderna en del av Niams danska bostadsplattform, Nordhusene, vilket gör att plattformen växer till över 2 600 enheter i drift.

– Vi är glada över att kunna lägga till dessa två build-to-rent-fastigheter, som passar perfekt in i vår portfölj – både när det gäller produkt och läge, säger Jacob de Lichtenberg, Country Manager Danmark, Niam.

I Middelfart tillför Nordhusene 110 en- och tvåvånings enfamiljshus, medan ytterligare 71 enplanshus förvärvas i Gårslev, en stad i Vejle kommun. Båda fastigheterna är DGNB-certifierade, där Middelfart har uppnått DGNB Gold och Gårslev DGNB Platinum.

– Med Nordhusenes huvudkontor mindre än 15 minuters bilresa från båda fastigheterna ser vi betydande operativa synergier i att addera dem till vår plattform. Att växa vår plattform i allmänhet i Triangelregionen är också helt logiskt med tanke på den framtida efterfrågan på denna typ av bostäder, som är särskilt eftertraktad av den växande seniorbefolkningen, fortsätter Jacob de Lichtenberg.

Säljaren är Birch Ejendomme, en dansk bostadsutvecklare som Niam har en lång och framgångsrik transaktionshistorik med, och även de uttrycker sin tillfredsställelse med affären.

– Vi är återigen glada över att kunna leverera ett högkvalitativt projekt till Niam, som under många år varit en stabil och värdefull partner för oss. Transaktionen belyser också den starka efterfrågan vi upplever på moderna radhusprojekt i växande regionala städer, där vakansnivåerna är rekordlåga och investerarnas intresse stort, säger Thomas Bertelsen, CCTO på Birch Ejendomme.

Sedan 2020 har Niam byggt upp en bostadsplattform i Danmark som nu omfattar över 2 600 enheter och inkluderar en fullskalig organisation för fastighetsförvaltning.