Newsec tecknar avtal med Skanska i Malmö

Newsec har tecknat ett nytt uppdrag med Skanska Fastigheter avseende teknisk förvaltning och teknisk drift av fyra kommersiella fastigheter i Malmöregionen. Uppdraget startar den 1 april 2026 och avser fastigheterna Epic, Aqua, Hyllie Terrass och Oas.

Tillsammans omfattar beståndet cirka 54 000 kvadratmeter moderna kontorsfastigheter i attraktiva lägen. Samtliga fastigheter är nyproducerade och LEED samt WELL certifierade, vilket ställer höga krav på teknisk kompetens, energieffektiv drift och ett strukturerat arbetssätt inom hållbar förvaltning.

— Att få förtroendet från Skanska Fastigheter är ett viktigt kvitto på vår tekniska kompetens och vår förmåga att förvalta och drifta moderna, hållbara fastigheter. Uppdraget ligger väl i linje med vår strategi att växa inom teknisk förvaltning och drift samt stärka vår närvaro i södra Sverige, säger Jimmy Dahlgren, tf vd på Newsec Property Asset Management.